08 мая 2024

Байден поставил ультиматум Израилю из-за конфликта в Газе

Байден заявил, что при вторжении в Рафах прекратит поставки Израилю
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Джо Байдена на Украину. stock, Джо Байден,  stock
Байден объяснил, почему не хочет снабжать армию Израиля бомбами Фото:

США прекратят поставлять оружие Израилю, если ЦАХАЛ начнет операцию в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

«Я ясно дал понять, что, если они войдут в Рафах, они еще не вошли в Рафах, я не буду поставлять оружие», — сказал Байден в интервью телеканалу CNN. Как говорится в материале, американский лидер «имел в виду 2000-фунтовые бомбы, поставки которых он приостановил».

Байден впервые отказал Израилю в оружии из-за опасений, что израильская армия применит его в Рафахе, где укрылось более миллиона жителей Газы. По данным газеты The New York Times, возможные поставки оружия в будущем уже стоят под вопросом. 7 мая сообщалось, что ЦАХАЛ вошла в Рафах. Позже ХАМАС сообщили о гибели американской заложницы.

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США прекратят поставлять оружие Израилю, если ЦАХАЛ начнет операцию в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом заявил американский президент Джо Байден. «Я ясно дал понять, что, если они войдут в Рафах, они еще не вошли в Рафах, я не буду поставлять оружие», — сказал Байден в интервью телеканалу CNN. Как говорится в материале, американский лидер «имел в виду 2000-фунтовые бомбы, поставки которых он приостановил». Байден впервые отказал Израилю в оружии из-за опасений, что израильская армия применит его в Рафахе, где укрылось более миллиона жителей Газы. По данным газеты The New York Times, возможные поставки оружия в будущем уже стоят под вопросом. 7 мая сообщалось, что ЦАХАЛ вошла в Рафах. Позже ХАМАС сообщили о гибели американской заложницы.
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