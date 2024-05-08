Байден поставил ультиматум Израилю из-за конфликта в Газе

Байден заявил, что при вторжении в Рафах прекратит поставки Израилю

09 мая 2024 в 03:19 Размер текста - 17 +

Байден объяснил, почему не хочет снабжать армию Израиля бомбами Фото: Официальный сайт президента Украины США прекратят поставлять оружие Израилю, если ЦАХАЛ начнет операцию в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом заявил американский президент Джо Байден. «Я ясно дал понять, что, если они войдут в Рафах, они еще не вошли в Рафах, я не буду поставлять оружие», — сказал Байден в интервью телеканалу CNN . Как говорится в материале, американский лидер «имел в виду 2000-фунтовые бомбы, поставки которых он приостановил». Байден впервые отказал Израилю в оружии из-за опасений, что израильская армия применит его в Рафахе, где укрылось более миллиона жителей Газы. По данным газеты The New York Times, возможные поставки оружия в будущем уже стоят под вопросом. 7 мая сообщалось, что ЦАХАЛ вошла в Рафах. Позже ХАМАС сообщили о гибели американской заложницы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США прекратят поставлять оружие Израилю, если ЦАХАЛ начнет операцию в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом заявил американский президент Джо Байден. «Я ясно дал понять, что, если они войдут в Рафах, они еще не вошли в Рафах, я не буду поставлять оружие», — сказал Байден в интервью телеканалу CNN. Как говорится в материале, американский лидер «имел в виду 2000-фунтовые бомбы, поставки которых он приостановил». Байден впервые отказал Израилю в оружии из-за опасений, что израильская армия применит его в Рафахе, где укрылось более миллиона жителей Газы. По данным газеты The New York Times, возможные поставки оружия в будущем уже стоят под вопросом. 7 мая сообщалось, что ЦАХАЛ вошла в Рафах. Позже ХАМАС сообщили о гибели американской заложницы.