Байден сделал неожиданное заявление о гибели мирных жителей в Газе

Байден: США причастны к гибели мирных жителей в секторе Газа
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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Полученные Израилем бомбы стали причиной гибели мирных жителей в Газе, заявил Байден Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Президент США Джо Байден впервые признал, что американское вооружение, поставляемое Израилю, привело к гибели мирных жителей в секторе Газа. Об этом он заявил в ходе интервью CNN

«Мирные жители погибали в Газе в результате (применения) этих бомб», — сказал Байден. Так он ответил на вопрос журналистов, убили ли 2000-фунтовые бомбы, отправленные в Израиль, мирных жителей в секторе Газа.

Байден заявлял, что США прекратят поставлять оружие Израилю, если армия Израиля начнет операцию в городе Рафах. Он обеспокоен тем, что под угрозой сотни тысяч жизней. По данным The New York Times в Пентагоне озабочены вопросом, стоит ли в дальнейшем помогать Израилю. Пентагон подтвердил приостановку военной помощи Израилю. Глава ведомства Ллойд Остин заявил в сенате, что США «сделали паузу» по этому вопросу. Трансляцию выступления велась на youtube Firtpost

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Президент США Джо Байден впервые признал, что американское вооружение, поставляемое Израилю, привело к гибели мирных жителей в секторе Газа. Об этом он заявил в ходе интервью CNN «Мирные жители погибали в Газе в результате (применения) этих бомб», — сказал Байден. Так он ответил на вопрос журналистов, убили ли 2000-фунтовые бомбы, отправленные в Израиль, мирных жителей в секторе Газа. Байден заявлял, что США прекратят поставлять оружие Израилю, если армия Израиля начнет операцию в городе Рафах. Он обеспокоен тем, что под угрозой сотни тысяч жизней. По данным The New York Times в Пентагоне озабочены вопросом, стоит ли в дальнейшем помогать Израилю. Пентагон подтвердил приостановку военной помощи Израилю. Глава ведомства Ллойд Остин заявил в сенате, что США «сделали паузу» по этому вопросу. Трансляцию выступления велась на youtube Firtpost
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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