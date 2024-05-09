Байден сделал неожиданное заявление о гибели мирных жителей в Газе

Байден: США причастны к гибели мирных жителей в секторе Газа

Полученные Израилем бомбы стали причиной гибели мирных жителей в Газе, заявил Байден Фото: Official White House / Erin Scott

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Президент США Джо Байден впервые признал, что американское вооружение, поставляемое Израилю, привело к гибели мирных жителей в секторе Газа. Об этом он заявил в ходе интервью CNN

«Мирные жители погибали в Газе в результате (применения) этих бомб», — сказал Байден. Так он ответил на вопрос журналистов, убили ли 2000-фунтовые бомбы, отправленные в Израиль, мирных жителей в секторе Газа.

Байден заявлял, что США прекратят поставлять оружие Израилю, если армия Израиля начнет операцию в городе Рафах. Он обеспокоен тем, что под угрозой сотни тысяч жизней. По данным The New York Times в Пентагоне озабочены вопросом, стоит ли в дальнейшем помогать Израилю. Пентагон подтвердил приостановку военной помощи Израилю. Глава ведомства Ллойд Остин заявил в сенате, что США «сделали паузу» по этому вопросу. Трансляцию выступления велась на youtube Firtpost