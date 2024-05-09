В Белгородской области увеличилось число пострадавших от атаки ВСУ

Четыре человека доставлены в больницу из-за атаки ВСУ, передает Вячеслав Гладков
Восемь жителей Белгорода пострадали из-за атаки ВСУ. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, среди пострадавших оказалась 11-летняя девочка.
«По предварительный информации, восемь человек пострадали: семь взрослых и один ребенок», — написал Гладков в своем
Ранее сообщалось, что в Белгороде в результате обстрелов ВСУ пострадало шесть человек. Из-за атаки загорелись авто во дворе жилого дома.
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