В Белгородской области увеличилось число пострадавших от атаки ВСУ

Гладков: восемь человек пострадали из-за атаки ВСУ в Белгородской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Фельдшеры. Курган, машина скорой помощи, скорая помошь
Четыре человека доставлены в больницу из-за атаки ВСУ, передает Вячеслав Гладков Фото:

Восемь жителей Белгорода пострадали из-за атаки ВСУ. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, среди пострадавших оказалась 11-летняя девочка.

«По предварительный информации, восемь человек пострадали: семь взрослых и один ребенок», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его словам, четыре из них госпитализированы, ребенок доставлен в детскую областную больницу.

Ранее сообщалось, что в Белгороде в результате обстрелов ВСУ пострадало шесть человек. Из-за атаки загорелись авто во дворе жилого дома.

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Восемь жителей Белгорода пострадали из-за атаки ВСУ. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, среди пострадавших оказалась 11-летняя девочка. «По предварительный информации, восемь человек пострадали: семь взрослых и один ребенок», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его словам, четыре из них госпитализированы, ребенок доставлен в детскую областную больницу. Ранее сообщалось, что в Белгороде в результате обстрелов ВСУ пострадало шесть человек. Из-за атаки загорелись авто во дворе жилого дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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