Гладков пообещал отстоять Белгородскую область по примеру героев ВОВ. Видео

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Вячеслав Гладков заявил, что РФ одержит победу над Украиной Фото:
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День Победы в России в 2024 году

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал обещание отстоять регион, опираясь на пример стойкости и героизма участников Великой Отечественной войны. Так он поздравил россиян с Днем Победы.

«И сегодня наш регион и его жители показывают пример мужества и стойкости всему миру. И мы обязательно выстоим по примеру наших великих предков», — заявил Гладков. Свое поздравление он опубликовал в telеgram-канале.

По его словам, РФ одержит победу над Украиной. Он отметил, что российские города и села, разрушенные ВСУ, будут восстановлены. Гладков пообещал запустить праздничный салют по случаю победы над ВСУ в честь двух героических поколений.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ПВО РФ за ночь сбила 15 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 VAMPIRE и один беспилотник над Белгородской областью. По словам Гладкова, восемь человек пострадали.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал обещание отстоять регион, опираясь на пример стойкости и героизма участников Великой Отечественной войны. Так он поздравил россиян с Днем Победы. «И сегодня наш регион и его жители показывают пример мужества и стойкости всему миру. И мы обязательно выстоим по примеру наших великих предков», — заявил Гладков. Свое поздравление он опубликовал в telеgram-канале. По его словам, РФ одержит победу над Украиной. Он отметил, что российские города и села, разрушенные ВСУ, будут восстановлены. Гладков пообещал запустить праздничный салют по случаю победы над ВСУ в честь двух героических поколений. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ПВО РФ за ночь сбила 15 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 VAMPIRE и один беспилотник над Белгородской областью. По словам Гладкова, восемь человек пострадали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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