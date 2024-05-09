Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал обещание отстоять регион, опираясь на пример стойкости и героизма участников Великой Отечественной войны. Так он поздравил россиян с Днем Победы.
«И сегодня наш регион и его жители показывают пример мужества и стойкости всему миру. И мы обязательно выстоим по примеру наших великих предков», — заявил Гладков. Свое поздравление он опубликовал
По его словам, РФ одержит победу над Украиной. Он отметил, что российские города и села, разрушенные ВСУ, будут восстановлены. Гладков пообещал запустить праздничный салют по случаю победы над ВСУ в честь двух героических поколений.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ПВО РФ за ночь сбила 15 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 VAMPIRE и один беспилотник над Белгородской областью. По словам Гладкова, восемь человек пострадали.
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