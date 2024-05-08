08 мая 2024

Десятки пермяков выстроились в очередь за солдатской кашей 9 Мая. Фото, видео

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Раздача каши в IMALL в честь 9 мая. Перпь
Пермяков бесплатно угостили кашей Фото:
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День Победы в Перми в 2024 году

Десятки пермяков выстроились в очередь за солдатской кашей. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из ТРЦ «iMALL Эспланада», где для всех желающих бесплатно работает полевая кухня.

«В очереди за кашей стоят несколько десятков человек. Здесь же все желающие могут бесплатно согреться горячим чаем», — рассказал корреспондент агентства.

Сегодня в Перми проходят десятки праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.

Раздача каши в IMALL в честь 9 мая. Перпь
Полевая кухня работает в ТРЦ «iMALL Эспланада»
Фото:
Раздача каши в IMALL в честь 9 мая. Перпь
Всех желающих в честь праздника бесплатно угощают «солдатской» кашей
Фото:
Раздача каши в IMALL в честь 9 мая. Перпь
За кашей выстроилась большая очередь
Фото:

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Десятки пермяков выстроились в очередь за солдатской кашей. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из ТРЦ «iMALL Эспланада», где для всех желающих бесплатно работает полевая кухня. «В очереди за кашей стоят несколько десятков человек. Здесь же все желающие могут бесплатно согреться горячим чаем», — рассказал корреспондент агентства. Сегодня в Перми проходят десятки праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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