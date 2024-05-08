Пермяков бесплатно угостили кашей
новость из сюжетаДень Победы в Перми в 2024 году
Десятки пермяков выстроились в очередь за солдатской кашей. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из ТРЦ «iMALL Эспланада», где для всех желающих бесплатно работает полевая кухня.
«В очереди за кашей стоят несколько десятков человек. Здесь же все желающие могут бесплатно согреться горячим чаем», — рассказал корреспондент агентства.
Сегодня в Перми проходят десятки праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
Полевая кухня работает в ТРЦ «iMALL Эспланада»
Всех желающих в честь праздника бесплатно угощают «солдатской» кашей
За кашей выстроилась большая очередь
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