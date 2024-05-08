08 мая 2024

Полиция провела задержание после смерти на складе Wildberries в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Трагедия на складе произошла в ночь на 8 мая (архивное фото) Фото:

После гибели сотрудницы склада Wildberries на улице Перспективной в Екатеринбурге силовики задержали 25-летнего парня, который отвечал за соблюдение требований охраны труда. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Работник склада находится под подпиской о невыезде», — пояснил собеседник. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались.

Трагедия произошла в ночь на 8 мая. По предварительным данным, женщина считала разделители мезонина, оступилась и упала с седьмого этажа на второй. На место вызвали скорую помощь, но врачам лишь оставалось констатировать смерть. Известно, что погибшая работала на складе с октября 2023 года. После ЧП склад временно перестал функционировать.

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После гибели сотрудницы склада Wildberries на улице Перспективной в Екатеринбурге силовики задержали 25-летнего парня, который отвечал за соблюдение требований охраны труда. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Работник склада находится под подпиской о невыезде», — пояснил собеседник. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались. Трагедия произошла в ночь на 8 мая. По предварительным данным, женщина считала разделители мезонина, оступилась и упала с седьмого этажа на второй. На место вызвали скорую помощь, но врачам лишь оставалось констатировать смерть. Известно, что погибшая работала на складе с октября 2023 года. После ЧП склад временно перестал функционировать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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