Полиция провела задержание после смерти на складе Wildberries в Екатеринбурге

09 мая 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Трагедия на складе произошла в ночь на 8 мая (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После гибели сотрудницы склада Wildberries на улице Перспективной в Екатеринбурге силовики задержали 25-летнего парня, который отвечал за соблюдение требований охраны труда. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Работник склада находится под подпиской о невыезде», — пояснил собеседник. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались. Трагедия произошла в ночь на 8 мая. По предварительным данным, женщина считала разделители мезонина, оступилась и упала с седьмого этажа на второй. На место вызвали скорую помощь, но врачам лишь оставалось констатировать смерть. Известно, что погибшая работала на складе с октября 2023 года. После ЧП склад временно перестал функционировать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После гибели сотрудницы склада Wildberries на улице Перспективной в Екатеринбурге силовики задержали 25-летнего парня, который отвечал за соблюдение требований охраны труда. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Работник склада находится под подпиской о невыезде», — пояснил собеседник. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались. Трагедия произошла в ночь на 8 мая. По предварительным данным, женщина считала разделители мезонина, оступилась и упала с седьмого этажа на второй. На место вызвали скорую помощь, но врачам лишь оставалось констатировать смерть. Известно, что погибшая работала на складе с октября 2023 года. После ЧП склад временно перестал функционировать.