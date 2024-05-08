Полиция провела задержание после смерти на складе Wildberries в Екатеринбурге

После гибели сотрудницы склада Wildberries на улице Перспективной в Екатеринбурге силовики задержали 25-летнего парня, который отвечал за соблюдение требований охраны труда. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Работник склада находится под подпиской о невыезде», — пояснил собеседник. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались.
Трагедия произошла в ночь на 8 мая. По предварительным данным, женщина считала разделители мезонина, оступилась и упала с седьмого этажа на второй. На место вызвали скорую помощь, но врачам лишь оставалось констатировать смерть. Известно, что погибшая работала на складе с октября 2023 года. После ЧП склад временно перестал функционировать.
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