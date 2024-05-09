После парада Победы под Екатеринбургом неожиданно выступил звездный артист

В Верхней Пышме неожиданно прошел концерт Мота

09 мая 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Выступление Мота никто не анонсировал Фото: Марина Молдавская © URA.RU новость из сюжета День Победы в Екатеринбурге — 2024 В Верхней Пышме после парада Победы выступил репер Мот (Матвей Мельников), сообщил читатель URA.RU. Выступление артиста стало неожиданностью для горожан, ведь организаторы не анонсировали концерт. «Возможно, это было сделано из соображений безопасности. Зрителей было не очень много, потому что никто не знал о том, что Мот приедет к нам», — рассказал собеседник агентства. Парад в Верхней Пышме прошел пару часов назад. Увидеть торжественное мероприятие смогли сотни зрителей — в отличие от екатеринбуржцев, которых из-за усиленных мер безопасности не пустили на традиционные смотровые площадки. За ходом 9 мая в регионе URA.RU следит в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верхней Пышме после парада Победы выступил репер Мот (Матвей Мельников), сообщил читатель URA.RU. Выступление артиста стало неожиданностью для горожан, ведь организаторы не анонсировали концерт. «Возможно, это было сделано из соображений безопасности. Зрителей было не очень много, потому что никто не знал о том, что Мот приедет к нам», — рассказал собеседник агентства. Парад в Верхней Пышме прошел пару часов назад. Увидеть торжественное мероприятие смогли сотни зрителей — в отличие от екатеринбуржцев, которых из-за усиленных мер безопасности не пустили на традиционные смотровые площадки. За ходом 9 мая в регионе URA.RU следит в онлайн-трансляции.