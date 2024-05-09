В мире Украина Появились кадры парада Победы из кабины пилота истребителя 09 мая 2024 в 17:57 Размер текста - 17 + Минобороны опубликовало кадры парада Победы в Москве с воздуха Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета День Победы в России в 2024 году Во время парада Победы в Москве над небом пролетели самолеты пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи». Они относятся к Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ. Пилоты окрасили небо в цвета триколора. Соответствующие кадры опубликовали в Минобороны РФ. На кадрах видно, как самолеты и истребители пролетают над российским небом. Пролет авиации выполнялся на высоте в 500 метров. Истребители летели на скорости в 550 километров в час. Соответствующие кадры размещены в telegram-канале военного ведомства. В Москве прошел парад Победы, посвященный 9 Мая. Мероприятие лично открыл президент Владимир Путин. В параде также принимали участие официальные представители из других стран. URA.RU публиковало фотографии с мероприятия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Во время парада Победы в Москве над небом пролетели самолеты пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи». Они относятся к Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ. Пилоты окрасили небо в цвета триколора. Соответствующие кадры опубликовали в Минобороны РФ. На кадрах видно, как самолеты и истребители пролетают над российским небом. Пролет авиации выполнялся на высоте в 500 метров. Истребители летели на скорости в 550 километров в час. Соответствующие кадры размещены в telegram-канале военного ведомства. В Москве прошел парад Победы, посвященный 9 Мая. Мероприятие лично открыл президент Владимир Путин. В параде также принимали участие официальные представители из других стран. URA.RU публиковало фотографии с мероприятия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям