Появились кадры парада Победы из кабины пилота истребителя

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, су-27, истребитель
Минобороны опубликовало кадры парада Победы в Москве с воздуха Фото:
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День Победы в России в 2024 году

Во время парада Победы в Москве над небом пролетели самолеты пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи». Они относятся к Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ. Пилоты окрасили небо в цвета триколора. Соответствующие кадры опубликовали в Минобороны РФ.

На кадрах видно, как самолеты и истребители пролетают над российским небом. Пролет авиации выполнялся на высоте в 500 метров. Истребители летели на скорости в 550 километров в час. Соответствующие кадры размещены в telegram-канале военного ведомства.

В Москве прошел парад Победы, посвященный 9 Мая. Мероприятие лично открыл президент Владимир Путин. В параде также принимали участие официальные представители из других стран. URA.RU публиковало фотографии с мероприятия.

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Во время парада Победы в Москве над небом пролетели самолеты пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи». Они относятся к Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ. Пилоты окрасили небо в цвета триколора. Соответствующие кадры опубликовали в Минобороны РФ. На кадрах видно, как самолеты и истребители пролетают над российским небом. Пролет авиации выполнялся на высоте в 500 метров. Истребители летели на скорости в 550 километров в час. Соответствующие кадры размещены в telegram-канале военного ведомства. В Москве прошел парад Победы, посвященный 9 Мая. Мероприятие лично открыл президент Владимир Путин. В параде также принимали участие официальные представители из других стран. URA.RU публиковало фотографии с мероприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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