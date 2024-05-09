Появились кадры парада Победы из кабины пилота истребителя

Во время парада Победы в Москве над небом пролетели самолеты пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи». Они относятся к Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ. Пилоты окрасили небо в цвета триколора. Соответствующие кадры опубликовали в Минобороны РФ.
На кадрах видно, как самолеты и истребители пролетают над российским небом. Пролет авиации выполнялся на высоте в 500 метров. Истребители летели на скорости в 550 километров в час. Соответствующие кадры
В Москве прошел парад Победы, посвященный 9 Мая. Мероприятие лично открыл президент Владимир Путин. В параде также принимали участие официальные представители из других стран. URA.RU публиковало фотографии с мероприятия.
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