Зеленский признал успехи России на линии фронта, пообещав изменить ситуацию

09 мая 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский, выступая в Европарламенте, пообещал изменить ситуацию на фронте Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский президент Владимир Зеленский признал успехи российских военных на фронте. В ответ на это он пригрозил, что вскоре изменит ситуацию, когда страны Запада направят новые поставки вооружения. Об этом глава страны заявил во время пресс-конференции в Европарламенте. «На фронте сейчас у них [ВС РФ] инициатива. Это не секрет. Нам нужно остановить их. Это можно сделать только, когда в руках есть что-то крепкое. Как только поставки оружия придут, мы остановим их инициативу на востоке государства», — заявил Зеленский во время пресс-конференции с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой. Сообщение украинского лидера транслирует «Политика страны» Еще в прошлом месяце Зеленский не скрывал, что ВСУ столкнулись с трудностями на фронте из-за российского наступления. Тогда он заявил, что у Украины имеется план действий. При этом он не уточнил, в чем тот заключается. Президент России Владимир Путин похвалил военных за успехи на авдеевском направлении. До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу также рассказал об успешном продвижении на краснолиманском направлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский президент Владимир Зеленский признал успехи российских военных на фронте. В ответ на это он пригрозил, что вскоре изменит ситуацию, когда страны Запада направят новые поставки вооружения. Об этом глава страны заявил во время пресс-конференции в Европарламенте. «На фронте сейчас у них [ВС РФ] инициатива. Это не секрет. Нам нужно остановить их. Это можно сделать только, когда в руках есть что-то крепкое. Как только поставки оружия придут, мы остановим их инициативу на востоке государства», — заявил Зеленский во время пресс-конференции с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой. Сообщение украинского лидера транслирует «Политика страны» Еще в прошлом месяце Зеленский не скрывал, что ВСУ столкнулись с трудностями на фронте из-за российского наступления. Тогда он заявил, что у Украины имеется план действий. При этом он не уточнил, в чем тот заключается. Президент России Владимир Путин похвалил военных за успехи на авдеевском направлении. До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу также рассказал об успешном продвижении на краснолиманском направлении.