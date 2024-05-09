Зеленский признал успехи России на линии фронта, пообещав изменить ситуацию

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Владимир Зеленский, выступая в Европарламенте, пообещал изменить ситуацию на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский признал успехи российских военных на фронте. В ответ на это он пригрозил, что вскоре изменит ситуацию, когда страны Запада направят новые поставки вооружения. Об этом глава страны заявил во время пресс-конференции в Европарламенте.

«На фронте сейчас у них [ВС РФ] инициатива. Это не секрет. Нам нужно остановить их. Это можно сделать только, когда в руках есть что-то крепкое. Как только поставки оружия придут, мы остановим их инициативу на востоке государства», — заявил Зеленский во время пресс-конференции с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой. Сообщение украинского лидера транслирует «Политика страны»

Еще в прошлом месяце Зеленский не скрывал, что ВСУ столкнулись с трудностями на фронте из-за российского наступления. Тогда он заявил, что у Украины имеется план действий. При этом он не уточнил, в чем тот заключается.

Президент России Владимир Путин похвалил военных за успехи на авдеевском направлении. До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу также рассказал об успешном продвижении на краснолиманском направлении.

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Украинский президент Владимир Зеленский признал успехи российских военных на фронте. В ответ на это он пригрозил, что вскоре изменит ситуацию, когда страны Запада направят новые поставки вооружения. Об этом глава страны заявил во время пресс-конференции в Европарламенте. «На фронте сейчас у них [ВС РФ] инициатива. Это не секрет. Нам нужно остановить их. Это можно сделать только, когда в руках есть что-то крепкое. Как только поставки оружия придут, мы остановим их инициативу на востоке государства», — заявил Зеленский во время пресс-конференции с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой. Сообщение украинского лидера транслирует «Политика страны» Еще в прошлом месяце Зеленский не скрывал, что ВСУ столкнулись с трудностями на фронте из-за российского наступления. Тогда он заявил, что у Украины имеется план действий. При этом он не уточнил, в чем тот заключается. Президент России Владимир Путин похвалил военных за успехи на авдеевском направлении. До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу также рассказал об успешном продвижении на краснолиманском направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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