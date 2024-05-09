Путин провел откровенный разговор с военными: главные заявления

Путин рад успехам ВС РФ на авдеевском направлении

09 мая 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин обсудил с военными сложности, с которыми они сталкиваются в ходе спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин после церемонии инаугурации 7 мая провел встречу с командующими воинскими подразделениями, задействованными в спецоперации. На совещании также присутствовал исполняющий обязанности министра обороны России Сергей Шойгу. Главные заявления российского лидера — в материале URA.RU. В ходе общения с командирами Путин подчеркнул значимость таких встреч. «Для меня встречи подобного рода всегда имеют значение, потому что, как правило, это откровенные разговоры», — заявил глава государства. Президент осведомился о текущей обстановке на передовой и акцентировал важность выполнения поставленных задач с минимизацией потерь. Сложности в зоне СВО Президент обсудил с военными сложности, с которыми они сталкиваются в ходе спецоперации. Он подчеркнул уверенность в эффективности противодействия вызовам. «Знаем, как непросто приходится нашим ребятам-бойцам, которые сталкиваются с тем, что дроны противника, как мухи, летают над головой, все это известно», — заявил Путин. Президент также заявил, что, несмотря на активное использование противником радиоэлектронной борьбы, российским войскам удается преодолевать эти препятствия. По его словам, против России работает все западное сообщество, стремящееся видеть страну в роли слабого звена. «На нашего противника работает все западное сообщество, которое спит и видит, чтобы Россия в ее сегодняшнем виде уже не существовала», — подчеркнул глава государства. Взятие Бердычей на авдеевском направлении Путин рад достижениям российских военных на авдеевском направлении. Ему был представлен отчет о ситуации в зоне действий. Информацию о событиях доложил полковник, командующий 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии Р.Халиков. «Добрали его все-таки. Сложно было, я знаю», — отметил Путин, комментируя сообщение о взятии населенного пункта Бердычи на Украине. Героизм россиян во время спецоперации Путин отметил мужество и героизм российского народа во время спецоперации. Эти качества, по его словам, проявляются особенно ярко в сложные моменты и являются частью национального характера. «Когда наступают такие сложные, ключевые моменты, российский народ проявляет свои самые лучшие качества: и мужество, и героизм вне зависимости от возраста», — заявил Путин. Президент также выразил признательность ученым и инженерам, работающим без устали над тем, чтобы ВС РФ опережали ВСУ. Путин подчеркнул, что научные и инженерные кадры страны активно заняты разработкой новых технологий, что позволяет российской армии сохранять технологическое превосходство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин после церемонии инаугурации 7 мая провел встречу с командующими воинскими подразделениями, задействованными в спецоперации. На совещании также присутствовал исполняющий обязанности министра обороны России Сергей Шойгу. Главные заявления российского лидера — в материале URA.RU. В ходе общения с командирами Путин подчеркнул значимость таких встреч. «Для меня встречи подобного рода всегда имеют значение, потому что, как правило, это откровенные разговоры», — заявил глава государства. Президент осведомился о текущей обстановке на передовой и акцентировал важность выполнения поставленных задач с минимизацией потерь. Сложности в зоне СВО Президент обсудил с военными сложности, с которыми они сталкиваются в ходе спецоперации. Он подчеркнул уверенность в эффективности противодействия вызовам. Президент также заявил, что, несмотря на активное использование противником радиоэлектронной борьбы, российским войскам удается преодолевать эти препятствия. По его словам, против России работает все западное сообщество, стремящееся видеть страну в роли слабого звена. «На нашего противника работает все западное сообщество, которое спит и видит, чтобы Россия в ее сегодняшнем виде уже не существовала», — подчеркнул глава государства. Путин рад достижениям российских военных на авдеевском направлении. Ему был представлен отчет о ситуации в зоне действий. Информацию о событиях доложил полковник, командующий 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии Р.Халиков. Путин отметил мужество и героизм российского народа во время спецоперации. Эти качества, по его словам, проявляются особенно ярко в сложные моменты и являются частью национального характера. Президент также выразил признательность ученым и инженерам, работающим без устали над тем, чтобы ВС РФ опережали ВСУ. Путин подчеркнул, что научные и инженерные кадры страны активно заняты разработкой новых технологий, что позволяет российской армии сохранять технологическое превосходство.