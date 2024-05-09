Как День Победы прошел за рубежом: провокации, благодарности и дискриминация

В Германии сотни человек вышли на акцию «Бессмертный полк» 9 Мая

09 мая 2024 в 21:37 Размер текста - 17 +

В некоторых странах Европы запретили проводить акции в память о героях ВОВ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета День Победы в России в 2024 году Россия 9 мая отмечает День Победы над фашистами в Великой Отечественной войне. Этот праздник отмечается не только на территории России, но и за рубежом. Например, в Германии прошла акция «Бессмертный полк», в которой участвовали сотни граждан. URA.RU собрало информацию о том, как прошло 9 Мая в разных странах. Празднование Дня Победы в Молдавии В Гагаузии, автономном регионе Молдавии, состоялось масштабное шествие, посвященное Дню Победы. Тысячи жителей приняли участие в мероприятии, организованном местными властями и блоком «Победа». Участники шествия выразили благодарность предкам за их героизм в борьбе против фашизма, возложив цветы к мемориалам и памятникам. Тысячи граждан Гагаузии отметили День Победы telegram-канал Евгении Гуцул Фото: «Для нас 9 Мая — не просто праздник. Это сакральная дата для каждой гагаузской семьи», — написала глава Гагаузии Евгения Гуцул в своем telegram-канале. Евгения Гуцул назвала День Победы не просто праздником telegram-канал Евгении Гуцул Фото: Мероприятия в Германии В Берлине прошла церемония возложения венков на советском воинском мемориале в Тиргартене (Берлин). В мероприятии участвовали дипломатические представители России и стран СНГ, передает МИД России. Также в Берлине прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие сотни человек. Возложение венков в Берлине telegram-канал МИД России Фото: Однако не везде в ФРГ приветствовались подобные действия. Так, в берлинском Трептов-парке полиция потребовала от женщины снять футболку с символикой российско-германской дружбы. Возложение цветов в Великобритании Посол России в Великобритании Андрей Келин и представители бывших союзных республик приняли участие в возложении цветов у советского воинского мемориала в Лондоне. Мероприятие собрало сотни русскоговорящих граждан. Памятные акции во Франции В Париже граждане несли фотографии павших воинов, некоторые держали российский флаг. Тем не менее также во Франции произошла попытка гражданина Украины сорвать акцию «Бессмертный полк», но полиция оперативно справилась с ситуацией. В Марселе французская пилотажная группа Patrouille de France случайно нарисовала в небе российский триколор. Такой конфуз вызвал обсуждение в социальных сетях. Итальянская молодежь благодарит Красную армию В Италии прошли различные мероприятия, включая возложение венков к памятникам советских граждан, участников движения Сопротивления. Также в городе Генуя появился плакат с надписью «9 Мая: итальянская молодежь благодарит Красную армию», передает RT. Плакат с надписью «9 Мая: итальянская молодежь благодарит Красную армию» telegram-канал «RT на русском» Фото: Также жители города пришли кладбище Стальено. Там находятся могила и памятник Герою СССР, Герою Италии Федору Полетаеву. Помимо этого на кладбище города Палестрина прошло возложение венков. В нем приняли участие российские дипломаты. Возложение Венков в городе Палестрина telegram-канал МИД РФ Фото: Статья российского посла в Греции Посол России в Греции Андрей Маслов написал статью, посвященную значению советско-германского фронта в победе над нацизмом и роли Красной Армии в освобождении стран Центральной и Восточной Европы. В своем материале он также подчеркнул, что СССР понес самые большие потери во Второй мировой войне. «Бессмертный полк» в Болгарии Патриотическая акция «Бессмертный полк» прошла в разных уголках мира, несмотря на препятствия со стороны некоторых местных властей. Болгария не стала исключением. Запрет на проведение акции был объявлен только в столице, но шествие все равно состоялось. Также в Софии состоялось шествие, где люди прошлись с георгиевсками ленточками, флагами СССР и Болгарии. Акция «Бессмертный полк» в Болгарии telegram-канал «Царьград» Фото: Протесты и акции в Польше В Польше произошли инциденты с попытками помешать российским дипломатам возложить цветы к памятнику героям ВОВ. Также польские активисты провели акции протеста против финансирования Украины. Доступ к трансляции парада Победы в Латвии Жители Латвии смогли посмотреть трансляцию парада Победы после кибератаки на латвийскую телекомпанию Balticom. Об атаке хакеров сообщил глава Национального совета страны по электронным СМИ Иварс Аболиньш. При этом в Латвии, как и в других странах Балтии на законодательном уровне запретили возложение цветов на месте памятников советским воинам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия 9 мая отмечает День Победы над фашистами в Великой Отечественной войне. Этот праздник отмечается не только на территории России, но и за рубежом. Например, в Германии прошла акция «Бессмертный полк», в которой участвовали сотни граждан. URA.RU собрало информацию о том, как прошло 9 Мая в разных странах. В Гагаузии, автономном регионе Молдавии, состоялось масштабное шествие, посвященное Дню Победы. Тысячи жителей приняли участие в мероприятии, организованном местными властями и блоком «Победа». Участники шествия выразили благодарность предкам за их героизм в борьбе против фашизма, возложив цветы к мемориалам и памятникам. «Для нас 9 Мая — не просто праздник. Это сакральная дата для каждой гагаузской семьи», — написала глава Гагаузии Евгения Гуцул в своем telegram-канале. В Берлине прошла церемония возложения венков на советском воинском мемориале в Тиргартене (Берлин). В мероприятии участвовали дипломатические представители России и стран СНГ, передает МИД России. Также в Берлине прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие сотни человек. Однако не везде в ФРГ приветствовались подобные действия. Так, в берлинском Трептов-парке полиция потребовала от женщины снять футболку с символикой российско-германской дружбы. Посол России в Великобритании Андрей Келин и представители бывших союзных республик приняли участие в возложении цветов у советского воинского мемориала в Лондоне. Мероприятие собрало сотни русскоговорящих граждан. В Париже граждане несли фотографии павших воинов, некоторые держали российский флаг. Тем не менее также во Франции произошла попытка гражданина Украины сорвать акцию «Бессмертный полк», но полиция оперативно справилась с ситуацией. В Марселе французская пилотажная группа Patrouille de France случайно нарисовала в небе российский триколор. Такой конфуз вызвал обсуждение в социальных сетях. В Италии прошли различные мероприятия, включая возложение венков к памятникам советских граждан, участников движения Сопротивления. Также в городе Генуя появился плакат с надписью «9 Мая: итальянская молодежь благодарит Красную армию», передает RT. Также жители города пришли кладбище Стальено. Там находятся могила и памятник Герою СССР, Герою Италии Федору Полетаеву. Помимо этого на кладбище города Палестрина прошло возложение венков. В нем приняли участие российские дипломаты. Посол России в Греции Андрей Маслов написал статью, посвященную значению советско-германского фронта в победе над нацизмом и роли Красной Армии в освобождении стран Центральной и Восточной Европы. В своем материале он также подчеркнул, что СССР понес самые большие потери во Второй мировой войне. Патриотическая акция «Бессмертный полк» прошла в разных уголках мира, несмотря на препятствия со стороны некоторых местных властей. Болгария не стала исключением. Запрет на проведение акции был объявлен только в столице, но шествие все равно состоялось. Также в Софии состоялось шествие, где люди прошлись с георгиевсками ленточками, флагами СССР и Болгарии. В Польше произошли инциденты с попытками помешать российским дипломатам возложить цветы к памятнику героям ВОВ. Также польские активисты провели акции протеста против финансирования Украины. Жители Латвии смогли посмотреть трансляцию парада Победы после кибератаки на латвийскую телекомпанию Balticom. Об атаке хакеров сообщил глава Национального совета страны по электронным СМИ Иварс Аболиньш. При этом в Латвии, как и в других странах Балтии на законодательном уровне запретили возложение цветов на месте памятников советским воинам.