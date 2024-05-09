Как День Победы прошел за рубежом: провокации, благодарности и дискриминация

Россия 9 мая отмечает День Победы над фашистами в Великой Отечественной войне. Этот праздник отмечается не только на территории России, но и за рубежом. Например, в Германии прошла акция «Бессмертный полк», в которой участвовали сотни граждан. URA.RU собрало информацию о том, как прошло 9 Мая в разных странах.
Празднование Дня Победы в Молдавии
В Гагаузии, автономном регионе Молдавии, состоялось масштабное шествие, посвященное Дню Победы. Тысячи жителей приняли участие в мероприятии, организованном местными властями и блоком «Победа». Участники шествия выразили благодарность предкам за их героизм в борьбе против фашизма, возложив цветы к мемориалам и памятникам.
«Для нас 9 Мая — не просто праздник. Это сакральная дата для каждой гагаузской семьи», — написала глава Гагаузии Евгения Гуцул в своем telegram-канале.
Мероприятия в Германии
В Берлине прошла церемония возложения венков на советском воинском мемориале в Тиргартене (Берлин). В мероприятии участвовали дипломатические представители России и стран СНГ, передает МИД России. Также в Берлине прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие сотни человек.
Однако не везде в ФРГ приветствовались подобные действия. Так, в берлинском Трептов-парке полиция потребовала от женщины снять футболку с символикой российско-германской дружбы.
Возложение цветов в Великобритании
Посол России в Великобритании Андрей Келин и представители бывших союзных республик приняли участие в возложении цветов у советского воинского мемориала в Лондоне. Мероприятие собрало сотни русскоговорящих граждан.
Памятные акции во Франции
В Париже граждане несли фотографии павших воинов, некоторые держали российский флаг. Тем не менее также во Франции произошла попытка гражданина Украины сорвать акцию «Бессмертный полк», но полиция оперативно справилась с ситуацией.
В Марселе французская пилотажная группа Patrouille de France случайно нарисовала в небе российский триколор. Такой конфуз вызвал обсуждение в социальных сетях.
Итальянская молодежь благодарит Красную армию
В Италии прошли различные мероприятия, включая возложение венков к памятникам советских граждан, участников движения Сопротивления. Также в городе Генуя появился плакат с надписью «9 Мая: итальянская молодежь благодарит Красную армию», передает RT.
Также жители города пришли кладбище Стальено. Там находятся могила и памятник Герою СССР, Герою Италии Федору Полетаеву. Помимо этого на кладбище города Палестрина прошло возложение венков. В нем приняли участие российские дипломаты.
Статья российского посла в Греции
Посол России в Греции Андрей Маслов написал статью, посвященную значению советско-германского фронта в победе над нацизмом и роли Красной Армии в освобождении стран Центральной и Восточной Европы. В своем материале он также подчеркнул, что СССР понес самые большие потери во Второй мировой войне.
«Бессмертный полк» в Болгарии
Патриотическая акция «Бессмертный полк» прошла в разных уголках мира, несмотря на препятствия со стороны некоторых местных властей. Болгария не стала исключением. Запрет на проведение акции был объявлен только в столице, но шествие все равно состоялось. Также в Софии состоялось шествие, где люди прошлись с георгиевсками ленточками, флагами СССР и Болгарии.
Протесты и акции в Польше
В Польше произошли инциденты с попытками помешать российским дипломатам возложить цветы к памятнику героям ВОВ. Также польские активисты провели акции протеста против финансирования Украины.
Доступ к трансляции парада Победы в Латвии
Жители Латвии смогли посмотреть трансляцию парада Победы после кибератаки на латвийскую телекомпанию Balticom. Об атаке хакеров сообщил глава Национального совета страны по электронным СМИ Иварс Аболиньш. При этом в Латвии, как и в других странах Балтии на законодательном уровне запретили возложение цветов на месте памятников советским воинам.
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