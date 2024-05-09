Как прошел День Победы в Москве. Фоторепортаж

В Москве прошло празднование Дня Победы

10 мая 2024 в 00:58 Размер текста - 17 +

В столице РФ Москве прошло празднование главного патриотического праздника — Дня Победы. В этот день страна отдает дань памяти воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны при защите своей родины. В 2024 году была отпразднована 79 по счету годовщина победы. URA.RU публикует фото с праздника. В 29 парках Москвы прошло более 155 музыкальных выступлений, 110 тематических мастер-классов и театральные программы. Торжества проходили до 20:00. В парке «Фили» традиционно состоялось торжественное мероприятие в честь 79 годовщины победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие ветераны и жители района. Также на празднике присутствовали глава управы Роман Мирошниченко, муниципальный депутат Даниил Давыдов, многократная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, призер Олимпийских игр и заслуженный мастер спорта Ирина Слуцкая директор ПКиО «Фили» Алексей Гроза и представители Совета ветеранов. Они произнесли торжественные речи и почтили память павших воинов. В центральном музее Вооруженных Сил проходил праздник с бесплатным входом. В программе были выступления артистов военного оркестра и ансамбля казачьей песни «Михайловские казаки», ретро-сеанс классического советского фильма «Летят журавли», интерактивные занятия «Оружие Победы», историческая викторина, сборка-разборка автомата, вязание морских узлов и рисование на военную тематику. Музей работал 9 мая с 09:00 до 17:00. В районе Ясенево ветерана Великой Отечественной войны Пелагею Красноперко поздравили при помощи автокрана. На нем на девятый этаж поднялись депутат Московской гордумы Александр Семенников, спасатели и пожарные, подарив ветерану цветы и сувениры. У памятника воинам-нефтяникам в районе Ясенево прошел торжественный митинг. Во время мероприятия пошел снег, но это не помешало гостям праздника почтить память павших в бою солдат. Патриотический праздник в Москве завершился салютом. Видео опубликовано в telegram-канале «Москва сегодня». Также URA.RU показывало, как прошло 9 мая в других городах России. За рубежом прошли акции «Бессмертный полк», на которых собрались сотни русскоговорящих граждан, но в Париже произошла попытка гражданина Украины сорвать торжество, однако полиция оперативно справилась с ситуацией. День Победы отпраздновали и в новых и приграничных регионах России.