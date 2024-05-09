Минобороны РФ раскрыло, сколько военных участвовало в парадах по всей России

09 мая 2024 в 23:57 Размер текста - 17 +

По всей стране в парадах Победы приняли участие 90 тысяч военных Фото: Роман Наумов © URA.RU Военные парады в честь 79-й годовщины Великой Отечественной войны прошли более чем 300 городах России. В торжественных мероприятиях приняли участие 90 тысяч военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. «В России 9 мая состоялись военные парады с привлечением вооружения и военной техники. В них приняли участие 90 тысяч военнослужащих. От других силовых ведомств и общественных организаций — более 60 тысяч участников», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале . В военных парадах также было задействовано более 2,5 тысяч единиц вооружения и военной техники. В том числе — 121 летательный аппарат. В Москве на Красной площади сегодня прошел главный парад Победы. Торжественное мероприятие в столице России открыл президент страны Владимир Путин. На мероприятии также присутствовали приглашенные лидеры других стран, ветераны Великой Отечественной войны, правительство России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военные парады в честь 79-й годовщины Великой Отечественной войны прошли более чем 300 городах России. В торжественных мероприятиях приняли участие 90 тысяч военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. «В России 9 мая состоялись военные парады с привлечением вооружения и военной техники. В них приняли участие 90 тысяч военнослужащих. От других силовых ведомств и общественных организаций — более 60 тысяч участников», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале. В военных парадах также было задействовано более 2,5 тысяч единиц вооружения и военной техники. В том числе — 121 летательный аппарат. В Москве на Красной площади сегодня прошел главный парад Победы. Торжественное мероприятие в столице России открыл президент страны Владимир Путин. На мероприятии также присутствовали приглашенные лидеры других стран, ветераны Великой Отечественной войны, правительство России.