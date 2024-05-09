Минобороны РФ раскрыло, сколько военных участвовало в парадах по всей России

Военные парады в честь 79-й годовщины Великой Отечественной войны прошли более чем 300 городах России. В торжественных мероприятиях приняли участие 90 тысяч военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«В России 9 мая состоялись военные парады с привлечением вооружения и военной техники. В них приняли участие 90 тысяч военнослужащих. От других силовых ведомств и общественных организаций — более 60 тысяч участников», — сообщило Минобороны в своем
В военных парадах также было задействовано более 2,5 тысяч единиц вооружения и военной техники. В том числе — 121 летательный аппарат.
В Москве на Красной площади сегодня прошел главный парад Победы. Торжественное мероприятие в столице России открыл президент страны Владимир Путин. На мероприятии также присутствовали приглашенные лидеры других стран, ветераны Великой Отечественной войны, правительство России.
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