09 мая 2024

Минобороны РФ раскрыло, сколько военных участвовало в парадах по всей России

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Парад Победы на Красной Площади в Москве. 9 мая 2024, парад победы москва 2024, боевая платформа бумеранг
По всей стране в парадах Победы приняли участие 90 тысяч военных Фото:

Военные парады в честь 79-й годовщины Великой Отечественной войны прошли более чем 300 городах России. В торжественных мероприятиях приняли участие 90 тысяч военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В России 9 мая состоялись военные парады с привлечением вооружения и военной техники. В них приняли участие 90 тысяч военнослужащих. От других силовых ведомств и общественных организаций — более 60 тысяч участников», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале.

В военных парадах также было задействовано более 2,5 тысяч единиц вооружения и военной техники. В том числе — 121 летательный аппарат.

В Москве на Красной площади сегодня прошел главный парад Победы. Торжественное мероприятие в столице России открыл президент страны Владимир Путин. На мероприятии также присутствовали приглашенные лидеры других стран, ветераны Великой Отечественной войны, правительство России.

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Военные парады в честь 79-й годовщины Великой Отечественной войны прошли более чем 300 городах России. В торжественных мероприятиях приняли участие 90 тысяч военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. «В России 9 мая состоялись военные парады с привлечением вооружения и военной техники. В них приняли участие 90 тысяч военнослужащих. От других силовых ведомств и общественных организаций — более 60 тысяч участников», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале. В военных парадах также было задействовано более 2,5 тысяч единиц вооружения и военной техники. В том числе — 121 летательный аппарат. В Москве на Красной площади сегодня прошел главный парад Победы. Торжественное мероприятие в столице России открыл президент страны Владимир Путин. На мероприятии также присутствовали приглашенные лидеры других стран, ветераны Великой Отечественной войны, правительство России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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