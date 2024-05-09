09 мая 2024

В Москве прошел праздничный салют в честь Дня Победы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют. Тюмень, салют
Праздничный салют прошел на 16 площадках в  Москве (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
День Победы в России в 2024 году

В Москве вечером 9 Мая прошел праздничный салют в честь 79-й годовщины Великой Отечественной войны. Видео с салютом появилось в соцсети.

«Вот так красиво салют озаряет небо над Москвой», — сообщили в telegram-канале «Москва сегодня». Праздничный салют прошел на 16 площадках в столице России.

Ранее URA.RU показывало, как по всей России отметили День Победы. Также агентство подготовило фоторепортаж с парада Победы на Красной площади.

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В Москве вечером 9 Мая прошел праздничный салют в честь 79-й годовщины Великой Отечественной войны. Видео с салютом появилось в соцсети. «Вот так красиво салют озаряет небо над Москвой», — сообщили в telegram-канале «Москва сегодня». Праздничный салют прошел на 16 площадках в столице России. Ранее URA.RU показывало, как по всей России отметили День Победы. Также агентство подготовило фоторепортаж с парада Победы на Красной площади.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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