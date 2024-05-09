В Москве прошел праздничный салют в честь Дня Победы. Видео

10 мая 2024 в 00:10 Размер текста - 17 +

Праздничный салют прошел на 16 площадках в Москве (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета День Победы в России в 2024 году В Москве вечером 9 Мая прошел праздничный салют в честь 79-й годовщины Великой Отечественной войны. Видео с салютом появилось в соцсети. «Вот так красиво салют озаряет небо над Москвой», — сообщили в telegram-канале «Москва сегодня». Праздничный салют прошел на 16 площадках в столице России. Ранее URA.RU показывало, как по всей России отметили День Победы. Также агентство подготовило фоторепортаж с парада Победы на Красной площади. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве вечером 9 Мая прошел праздничный салют в честь 79-й годовщины Великой Отечественной войны. Видео с салютом появилось в соцсети. «Вот так красиво салют озаряет небо над Москвой», — сообщили в telegram-канале «Москва сегодня». Праздничный салют прошел на 16 площадках в столице России. Ранее URA.RU показывало, как по всей России отметили День Победы. Также агентство подготовило фоторепортаж с парада Победы на Красной площади.