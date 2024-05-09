Праздничный салют прошел на 16 площадках в Москве (архивное фото)
новость из сюжетаДень Победы в России в 2024 году
В Москве вечером 9 Мая прошел праздничный салют в честь 79-й годовщины Великой Отечественной войны. Видео с салютом появилось в соцсети.
«Вот так красиво салют озаряет небо над Москвой», — сообщили в telegram-канале «Москва сегодня». Праздничный салют прошел на 16 площадках в столице России.
Ранее URA.RU показывало, как по всей России отметили День Победы. Также агентство подготовило фоторепортаж с парада Победы на Красной площади.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.