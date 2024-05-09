В России подорожает кофе на 25%

10 мая 2024 в 04:23 Размер текста - 17 +

Любителей кофе ждет резкое повышение цен на напиток Фото: Игорь Пантин © URA.RU В ближайшие месяцы ожидается рост цен на 15-25% на все виды кофе в России. При этом более существенное подорожание прогнозируется в сегменте бюджетных сортов и растворимого кофе. Об этом заявляют эксперты рынка. «В ближайшие месяцы ожидается плавный рост цен на 15—25% на все виды кофе в России, причем более существенное подорожание прогнозируется в сегменте бюджетных сортов и растворимого кофе. Дорогие сорта кофе также подорожают, но их производители будут стараться сдерживать рост цен, чтобы не потерять покупателей» — приводят «Известия» мнение основателя российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александра Стрельникова. Руководитель кофейного направления CafeStore в Модульбанке Владислав Калистратов считает, что минимальный ценник на кофе вырастет на 25-35%, а премиум сегмент — на 15-25%. По словам Стрельникова, на Вьетнам приходится около трети мировых поставок зерен робусты и там прогнозируется неурожай из-за старых деревьев. Робуста — популярный сорт кофе, который идет на производство растворимого, пакетированного кофе и кофейных смесей. В России цены на кофе и ряд других продуктов подорожали на 20% в конце 2023 года. Соответствующее уведомление от компаний получили отечественные ритейлеры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ближайшие месяцы ожидается рост цен на 15-25% на все виды кофе в России. При этом более существенное подорожание прогнозируется в сегменте бюджетных сортов и растворимого кофе. Об этом заявляют эксперты рынка. «В ближайшие месяцы ожидается плавный рост цен на 15—25% на все виды кофе в России, причем более существенное подорожание прогнозируется в сегменте бюджетных сортов и растворимого кофе. Дорогие сорта кофе также подорожают, но их производители будут стараться сдерживать рост цен, чтобы не потерять покупателей» — приводят «Известия» мнение основателя российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александра Стрельникова. Руководитель кофейного направления CafeStore в Модульбанке Владислав Калистратов считает, что минимальный ценник на кофе вырастет на 25-35%, а премиум сегмент — на 15-25%. По словам Стрельникова, на Вьетнам приходится около трети мировых поставок зерен робусты и там прогнозируется неурожай из-за старых деревьев. Робуста — популярный сорт кофе, который идет на производство растворимого, пакетированного кофе и кофейных смесей. В России цены на кофе и ряд других продуктов подорожали на 20% в конце 2023 года. Соответствующее уведомление от компаний получили отечественные ритейлеры.