09 мая 2024

В России подорожает кофе на 25%

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь, весна. Москва, девушка, стаканчик, кофе
Любителей кофе ждет резкое повышение цен на напиток Фото:

В ближайшие месяцы ожидается рост цен на 15-25% на все виды кофе в России. При этом более существенное подорожание прогнозируется в сегменте бюджетных сортов и растворимого кофе. Об этом заявляют эксперты рынка.

«В ближайшие месяцы ожидается плавный рост цен на 15—25% на все виды кофе в России, причем более существенное подорожание прогнозируется в сегменте бюджетных сортов и растворимого кофе. Дорогие сорта кофе также подорожают, но их производители будут стараться сдерживать рост цен, чтобы не потерять покупателей» — приводят «Известия» мнение основателя российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александра Стрельникова. Руководитель кофейного направления CafeStore в Модульбанке Владислав Калистратов считает, что минимальный ценник на кофе вырастет на 25-35%, а премиум сегмент — на 15-25%.

По словам Стрельникова, на Вьетнам приходится около трети мировых поставок зерен робусты и там прогнозируется неурожай из-за старых деревьев. Робуста — популярный сорт кофе, который идет на производство растворимого, пакетированного кофе и кофейных смесей.

В России цены на кофе и ряд других продуктов подорожали на 20% в конце 2023 года. Соответствующее уведомление от компаний получили отечественные ритейлеры.

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В ближайшие месяцы ожидается рост цен на 15-25% на все виды кофе в России. При этом более существенное подорожание прогнозируется в сегменте бюджетных сортов и растворимого кофе. Об этом заявляют эксперты рынка. «В ближайшие месяцы ожидается плавный рост цен на 15—25% на все виды кофе в России, причем более существенное подорожание прогнозируется в сегменте бюджетных сортов и растворимого кофе. Дорогие сорта кофе также подорожают, но их производители будут стараться сдерживать рост цен, чтобы не потерять покупателей» — приводят «Известия» мнение основателя российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александра Стрельникова. Руководитель кофейного направления CafeStore в Модульбанке Владислав Калистратов считает, что минимальный ценник на кофе вырастет на 25-35%, а премиум сегмент — на 15-25%. По словам Стрельникова, на Вьетнам приходится около трети мировых поставок зерен робусты и там прогнозируется неурожай из-за старых деревьев. Робуста — популярный сорт кофе, который идет на производство растворимого, пакетированного кофе и кофейных смесей. В России цены на кофе и ряд других продуктов подорожали на 20% в конце 2023 года. Соответствующее уведомление от компаний получили отечественные ритейлеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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