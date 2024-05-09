Россиянам рассказали о максимальном размере маткапитала за второго и последующего детей

В 2024 году максимальный размер материнского капитала за второго и последующих детей составил 833 тысячи рублей. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.
«С 1 февраля 2024 года максимальный размер материнского капитала на второго и последующих детей составил 833 тысячи рублей», — пояснила политик РИА Новости. Маткапитал за первого ребенка — 630,4 тысячи рублей.
В Госдуму внесен законопроект, позволяющий распоряжаться материнским капиталом на улучшение жилищных условий сразу после рождения или усыновления ребенка. Сейчас семьи могут воспользоваться этим правом только спустя три года.
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