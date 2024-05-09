09 мая 2024

Россиянам рассказали о максимальном размере маткапитала за второго и последующего детей

Маткапитал за второго и последующего детей в 2024 году составил 833 тыс рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Маткапитал за первого ребенка в 2024 году составил 630,4 тысячи рублей Фото:

В 2024 году максимальный размер материнского капитала за второго и последующих детей составил 833 тысячи рублей. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.

«С 1 февраля 2024 года максимальный размер материнского капитала на второго и последующих детей составил 833 тысячи рублей», — пояснила политик РИА Новости. Маткапитал за первого ребенка — 630,4 тысячи рублей.

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий распоряжаться материнским капиталом на улучшение жилищных условий сразу после рождения или усыновления ребенка. Сейчас семьи могут воспользоваться этим правом только спустя три года.

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В 2024 году максимальный размер материнского капитала за второго и последующих детей составил 833 тысячи рублей. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина. «С 1 февраля 2024 года максимальный размер материнского капитала на второго и последующих детей составил 833 тысячи рублей», — пояснила политик РИА Новости. Маткапитал за первого ребенка — 630,4 тысячи рублей. В Госдуму внесен законопроект, позволяющий распоряжаться материнским капиталом на улучшение жилищных условий сразу после рождения или усыновления ребенка. Сейчас семьи могут воспользоваться этим правом только спустя три года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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