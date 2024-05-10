Система ПВО сбила две воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом

Российские силы ПВО сбили две воздушные цели над Белгородом. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито две воздушные цели на подлете к городу», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавшие и разрушения отсутствуют, однако информация уточняется.
Ранее ВСУ попытались атаковать Москву, Брянскую и Калужскую области. Российским военным удалось уничтожить пять беспилотников.
Обновлено в 11:58
По данным Минобороны, ВС РФ уничтожили два украинских беспилотника над регионом. Информация опубликована в telegram-канале военного ведомства.
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