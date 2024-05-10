Система ПВО сбила две воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Гладков пообещал уточнить информацию о пострадавших Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Российские силы ПВО сбили две воздушные цели над Белгородом. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито две воздушные цели на подлете к городу», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавшие и разрушения отсутствуют, однако информация уточняется.

Ранее ВСУ попытались атаковать Москву, Брянскую и Калужскую области. Российским военным удалось уничтожить пять беспилотников.

Обновлено в 11:58

По данным Минобороны, ВС РФ уничтожили два украинских беспилотника над регионом. Информация опубликована в telegram-канале военного ведомства.

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Российские силы ПВО сбили две воздушные цели над Белгородом. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал. «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито две воздушные цели на подлете к городу», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавшие и разрушения отсутствуют, однако информация уточняется. Ранее ВСУ попытались атаковать Москву, Брянскую и Калужскую области. Российским военным удалось уничтожить пять беспилотников. Обновлено в 11:58 По данным Минобороны, ВС РФ уничтожили два украинских беспилотника над регионом. Информация опубликована в telegram-канале военного ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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