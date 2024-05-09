09 мая 2024
08 мая 2024

В Салехарде отменены вертолетные рейсы в поселки и задержан самолет в Ноябрьск

Транспортная прокуратура развернула мобильную приемную в аэропорту Салехарда
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, вертолет, авиакомпания ямал, ми-8
В аэропорту Салехарда отменены вертолетные рейсы и задержан самолет до Ноябрьска Фото:

В Салехарде (ЯНАО) десятки ямальцев не смогли вылететь в поселки из-за погоды. Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой вертолетных рейсов и следит за соблюдением прав пассажиров, сообщает пресс-служба ведомства.

«По причине неблагоприятных погодных условий отменены вертолетные рейсы авиакомпании „Ямал“ из аэропорта Салехард в Лабытнанги и поселок Сеяха. Новоуренгойской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль, организована мобильная приемная в здании аэропорта», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.

По данным онлайн-табло аэропорта отменены вылеты в Питляр, Яр-Сале, Мыс Каменный, Салемал, Мужи. Также, задержан авиарейс до Ноябрьска, который должен вылететь в 12:50. Авиакомпания оказывает пассажирам услуги, предусмотренные правилами перевозок.

Из-за погодных условий закрыта переправа Салехард-Лабытнанги. В Лабытнанги перекрыты дороги к поселку Харп и в отдаленные микрорайоны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде (ЯНАО) десятки ямальцев не смогли вылететь в поселки из-за погоды. Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой вертолетных рейсов и следит за соблюдением прав пассажиров, сообщает пресс-служба ведомства. «По причине неблагоприятных погодных условий отменены вертолетные рейсы авиакомпании „Ямал“ из аэропорта Салехард в Лабытнанги и поселок Сеяха. Новоуренгойской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль, организована мобильная приемная в здании аэропорта», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. По данным онлайн-табло аэропорта отменены вылеты в Питляр, Яр-Сале, Мыс Каменный, Салемал, Мужи. Также, задержан авиарейс до Ноябрьска, который должен вылететь в 12:50. Авиакомпания оказывает пассажирам услуги, предусмотренные правилами перевозок. Из-за погодных условий закрыта переправа Салехард-Лабытнанги. В Лабытнанги перекрыты дороги к поселку Харп и в отдаленные микрорайоны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...