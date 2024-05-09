В Салехарде отменены вертолетные рейсы в поселки и задержан самолет в Ноябрьск

В Салехарде (ЯНАО) десятки ямальцев не смогли вылететь в поселки из-за погоды. Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой вертолетных рейсов и следит за соблюдением прав пассажиров, сообщает пресс-служба ведомства.
«По причине неблагоприятных погодных условий отменены вертолетные рейсы авиакомпании „Ямал“ из аэропорта Салехард в Лабытнанги и поселок Сеяха. Новоуренгойской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль, организована мобильная приемная в здании аэропорта», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.
По данным онлайн-табло аэропорта отменены вылеты в Питляр, Яр-Сале, Мыс Каменный, Салемал, Мужи. Также, задержан авиарейс до Ноябрьска, который должен вылететь в 12:50. Авиакомпания оказывает пассажирам услуги, предусмотренные правилами перевозок.
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В Салехарде (ЯНАО) десятки ямальцев не смогли вылететь в поселки из-за погоды. Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой вертолетных рейсов и следит за соблюдением прав пассажиров, сообщает пресс-служба ведомства. «По причине неблагоприятных погодных условий отменены вертолетные рейсы авиакомпании „Ямал“ из аэропорта Салехард в Лабытнанги и поселок Сеяха. Новоуренгойской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль, организована мобильная приемная в здании аэропорта», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. По данным онлайн-табло аэропорта отменены вылеты в Питляр, Яр-Сале, Мыс Каменный, Салемал, Мужи. Также, задержан авиарейс до Ноябрьска, который должен вылететь в 12:50. Авиакомпания оказывает пассажирам услуги, предусмотренные правилами перевозок. Из-за погодных условий закрыта переправа Салехард-Лабытнанги. В Лабытнанги перекрыты дороги к поселку Харп и в отдаленные микрорайоны.