Общество Транспорт В Салехарде отменены вертолетные рейсы в поселки и задержан самолет в Ноябрьск Транспортная прокуратура развернула мобильную приемную в аэропорту Салехарда 10 мая 2024 в 13:20 Размер текста - 17 + В аэропорту Салехарда отменены вертолетные рейсы и задержан самолет до Ноябрьска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) десятки ямальцев не смогли вылететь в поселки из-за погоды. Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой вертолетных рейсов и следит за соблюдением прав пассажиров, сообщает пресс-служба ведомства. «По причине неблагоприятных погодных условий отменены вертолетные рейсы авиакомпании „Ямал“ из аэропорта Салехард в Лабытнанги и поселок Сеяха. Новоуренгойской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль, организована мобильная приемная в здании аэропорта», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. По данным онлайн-табло аэропорта отменены вылеты в Питляр, Яр-Сале, Мыс Каменный, Салемал, Мужи. Также, задержан авиарейс до Ноябрьска, который должен вылететь в 12:50. Авиакомпания оказывает пассажирам услуги, предусмотренные правилами перевозок. Из-за погодных условий закрыта переправа Салехард-Лабытнанги. В Лабытнанги перекрыты дороги к поселку Харп и в отдаленные микрорайоны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Салехарде (ЯНАО) десятки ямальцев не смогли вылететь в поселки из-за погоды. Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой вертолетных рейсов и следит за соблюдением прав пассажиров, сообщает пресс-служба ведомства. «По причине неблагоприятных погодных условий отменены вертолетные рейсы авиакомпании „Ямал“ из аэропорта Салехард в Лабытнанги и поселок Сеяха. Новоуренгойской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль, организована мобильная приемная в здании аэропорта», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. По данным онлайн-табло аэропорта отменены вылеты в Питляр, Яр-Сале, Мыс Каменный, Салемал, Мужи. Также, задержан авиарейс до Ноябрьска, который должен вылететь в 12:50. Авиакомпания оказывает пассажирам услуги, предусмотренные правилами перевозок. Из-за погодных условий закрыта переправа Салехард-Лабытнанги. В Лабытнанги перекрыты дороги к поселку Харп и в отдаленные микрорайоны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям