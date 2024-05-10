Программу маткапитала продлят до конца десятилетия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, сертификат, материнский капитал, деньги
Программу маткапитала продлят до конца десятилетия, сообщил Михаил Мишустин Фото:

В России продлят программу маткапитала до конца десятилетия. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Мишустин.

«По инициативе главы государства продлим программу маткапитала до конца десятилетия», — сказал Мишустин во время выступления на заседании Госдумы, где рассматривается кандидатура премьер-министра. Трансляция велась в эфире телеканала Россия 24.

По словам Мишустина, уже несколько лет маткапитал предоставляется в удобной форме по факту рождения ребенка, без личного участия граждан. Он добавил, что это стало возможным благодаря внедрению по поручению президента принципов социального казначейства.

Ранее Мишустин заявил, что на поддержку российских семей выделено 3 триллиона рублей. Он добавил, что создана целостная система государственной поддержки, начиная с беременности женщины и рождения ребенка до достижения им 17 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России продлят программу маткапитала до конца десятилетия. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Мишустин. «По инициативе главы государства продлим программу маткапитала до конца десятилетия», — сказал Мишустин во время выступления на заседании Госдумы, где рассматривается кандидатура премьер-министра. Трансляция велась в эфире телеканала Россия 24. По словам Мишустина, уже несколько лет маткапитал предоставляется в удобной форме по факту рождения ребенка, без личного участия граждан. Он добавил, что это стало возможным благодаря внедрению по поручению президента принципов социального казначейства. Ранее Мишустин заявил, что на поддержку российских семей выделено 3 триллиона рублей. Он добавил, что создана целостная система государственной поддержки, начиная с беременности женщины и рождения ребенка до достижения им 17 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...