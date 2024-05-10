Общество Выплаты и пенсии Программу маткапитала продлят до конца десятилетия 10 мая 2024 в 16:39 Размер текста - 17 + Программу маткапитала продлят до конца десятилетия, сообщил Михаил Мишустин Фото: Анна Майорова © URA.RU В России продлят программу маткапитала до конца десятилетия. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Мишустин. «По инициативе главы государства продлим программу маткапитала до конца десятилетия», — сказал Мишустин во время выступления на заседании Госдумы, где рассматривается кандидатура премьер-министра. Трансляция велась в эфире телеканала Россия 24. По словам Мишустина, уже несколько лет маткапитал предоставляется в удобной форме по факту рождения ребенка, без личного участия граждан. Он добавил, что это стало возможным благодаря внедрению по поручению президента принципов социального казначейства. Ранее Мишустин заявил, что на поддержку российских семей выделено 3 триллиона рублей. Он добавил, что создана целостная система государственной поддержки, начиная с беременности женщины и рождения ребенка до достижения им 17 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В России продлят программу маткапитала до конца десятилетия. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Мишустин. «По инициативе главы государства продлим программу маткапитала до конца десятилетия», — сказал Мишустин во время выступления на заседании Госдумы, где рассматривается кандидатура премьер-министра. Трансляция велась в эфире телеканала Россия 24. По словам Мишустина, уже несколько лет маткапитал предоставляется в удобной форме по факту рождения ребенка, без личного участия граждан. Он добавил, что это стало возможным благодаря внедрению по поручению президента принципов социального казначейства. Ранее Мишустин заявил, что на поддержку российских семей выделено 3 триллиона рублей. Он добавил, что создана целостная система государственной поддержки, начиная с беременности женщины и рождения ребенка до достижения им 17 лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям