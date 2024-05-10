Зеленский подтвердил наступление российской армии в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наступление российской армии на севере Харьковской области. По его словам, сейчас в регионе идут интенсивные боевые действия.
«Россия может увеличивать и подтягивать силы, но мы это знали и все рассчитали», — сказал Зеленский, его слова привел telegram-канал «Политика страны». Он добавил, что в Киеве пока нет полной ясности относительно объема резервов, которые РФ может задействовать на этом участке фронта. Несмотря на это в районе границ Харьковской области ведутся интенсивные боевые столкновения.
Ранее в Минобороны России сообщили, что бойцы группировки ВС России «Запад» взяли под контроль населенный пункт Кисловка в Харьковской области. Украинские военные заявили, что армия РФ готовит мощное наступление на Волчанск. URA.RU писало о том, что известно о наступлении ВС РФ в Харьковской области, а также приводило интерактивную карту.
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