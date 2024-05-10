Зеленский подтвердил наступление российской армии в Харьковской области

10 мая 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

В Киеве пока не знают, какие резервы армия РФ готова бросить в бой, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наступление российской армии на севере Харьковской области. По его словам, сейчас в регионе идут интенсивные боевые действия. «Россия может увеличивать и подтягивать силы, но мы это знали и все рассчитали», — сказал Зеленский, его слова привел telegram-канал «Политика страны». Он добавил, что в Киеве пока нет полной ясности относительно объема резервов, которые РФ может задействовать на этом участке фронта. Несмотря на это в районе границ Харьковской области ведутся интенсивные боевые столкновения. Ранее в Минобороны России сообщили, что бойцы группировки ВС России «Запад» взяли под контроль населенный пункт Кисловка в Харьковской области. Украинские военные заявили, что армия РФ готовит мощное наступление на Волчанск. URA.RU писало о том, что известно о наступлении ВС РФ в Харьковской области, а также приводило интерактивную карту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наступление российской армии на севере Харьковской области. По его словам, сейчас в регионе идут интенсивные боевые действия. «Россия может увеличивать и подтягивать силы, но мы это знали и все рассчитали», — сказал Зеленский, его слова привел telegram-канал «Политика страны». Он добавил, что в Киеве пока нет полной ясности относительно объема резервов, которые РФ может задействовать на этом участке фронта. Несмотря на это в районе границ Харьковской области ведутся интенсивные боевые столкновения. Ранее в Минобороны России сообщили, что бойцы группировки ВС России «Запад» взяли под контроль населенный пункт Кисловка в Харьковской области. Украинские военные заявили, что армия РФ готовит мощное наступление на Волчанск. URA.RU писало о том, что известно о наступлении ВС РФ в Харьковской области, а также приводило интерактивную карту.