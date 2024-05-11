Ополченец рассказал, как Украина пыталась сорвать референдум в Донбассе

Ополченец ДНР Матюшин: референдум в Донбассе закончился обстрелами и похищениями

11 мая 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

Украинские военные начали заходить на территорию Донбасса, чтобы сорвать референдум, сказал Александр Матюшин Фото: 81st Stryker Brigade Combat Team / Staff Sgt. David Carnahan Киевский режим пытался сорвать референдум в 2014 году в ЛДНР. Они обстреливали территорию и даже похищали сотрудников ЦИК, чтобы те не оглашали результаты. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ополченец ДНР первой волны, стоявший у истоков создания республики, командир добровольческого отряда «Варяг» (2014—2015 год), старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин. «В этот день 11 мая 2014 года украинский националистический батальон „Донбасс“ вошел в Красноармейск. Откуда мой многолетний друг Виталик с позывным „Палач“ буквально под выстрелами этих самых „донбассовцев“ вывозил бюллетени. Конечно же, тут следует вспомнить, что в этот день началось активное действие украинских войск по заходу на нашу территорию, за исключением Славянска, где со 2 мая шли бои. Несколько раз в тот день я уже попадал со своими соратниками под их обстрелы. Правда, шальные пули прошли мимо наших машин. Главу ЦИК ДНР Романа Лягина выкрали боевики беглого донецкого олигарха Рината Ахметова и пытались его принудить к тому, чтобы он отказался об обнародовании данных о результатах референдума», — сказал Александр Матюшин. Новость по теме Марочко рассказал о разочаровании референдумом 2014 года: «Наш путь был суровее, чем у Крыма» Он подчеркнул, что 20 лет своей жизни посвятил возвращению ЛДНР в состав России. «Конечно, 11 мая 2014 года для меня, активиста Донецкой республики с 2005 года, — это знаковый день. Путь по вхождению в РФ не только меня, но и для моих соратников, многих из которых сейчас уже нет в живых, погибших за независимость Донбасса, а потом за его вхождение в состав России, растянулся на 17 лет — с декабря 2005 года по конец сентября 2022 года. Тем не менее этот референдум был во многом отправной точкой к тому, что, наконец-то, ЛНР и ДНР вернулись в родную гавань. На дело я положил практически 20 лет своей жизни», — заявил ополченец. 11 мая 2014 года в Луганской и Донецкой областях состоялся общенародный референдум о самоопределении. 12 мая власти ЛДНР объявили о суверенитете и желании вступить в состав России. Этого удалось достичь только 5 октября 2022 года. Российский лидер Владимир Путин подписал четыре федеральных конституционных закона о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киевский режим пытался сорвать референдум в 2014 году в ЛДНР. Они обстреливали территорию и даже похищали сотрудников ЦИК, чтобы те не оглашали результаты. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ополченец ДНР первой волны, стоявший у истоков создания республики, командир добровольческого отряда «Варяг» (2014—2015 год), старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин. «В этот день 11 мая 2014 года украинский националистический батальон „Донбасс“ вошел в Красноармейск. Откуда мой многолетний друг Виталик с позывным „Палач“ буквально под выстрелами этих самых „донбассовцев“ вывозил бюллетени. Конечно же, тут следует вспомнить, что в этот день началось активное действие украинских войск по заходу на нашу территорию, за исключением Славянска, где со 2 мая шли бои. Несколько раз в тот день я уже попадал со своими соратниками под их обстрелы. Правда, шальные пули прошли мимо наших машин. Главу ЦИК ДНР Романа Лягина выкрали боевики беглого донецкого олигарха Рината Ахметова и пытались его принудить к тому, чтобы он отказался об обнародовании данных о результатах референдума», — сказал Александр Матюшин. Он подчеркнул, что 20 лет своей жизни посвятил возвращению ЛДНР в состав России. «Конечно, 11 мая 2014 года для меня, активиста Донецкой республики с 2005 года, — это знаковый день. Путь по вхождению в РФ не только меня, но и для моих соратников, многих из которых сейчас уже нет в живых, погибших за независимость Донбасса, а потом за его вхождение в состав России, растянулся на 17 лет — с декабря 2005 года по конец сентября 2022 года. Тем не менее этот референдум был во многом отправной точкой к тому, что, наконец-то, ЛНР и ДНР вернулись в родную гавань. На дело я положил практически 20 лет своей жизни», — заявил ополченец. 11 мая 2014 года в Луганской и Донецкой областях состоялся общенародный референдум о самоопределении. 12 мая власти ЛДНР объявили о суверенитете и желании вступить в состав России. Этого удалось достичь только 5 октября 2022 года. Российский лидер Владимир Путин подписал четыре федеральных конституционных закона о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.