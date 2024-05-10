Уровень воды в Тоболе, преодолев опасную отметку, продолжает угрожать населению

10 мая 2024 в 23:59 Размер текста - 17 +

Большая вода постепенно покидает регион Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области На 10 мая к 20:00 уровень воды в Тоболе у Кургана опустился до 713 сантиметров. Эта информация опубликована на информационном портале региона. Отметка «опасное явление» (850 см) была пройдена в конце апреля. Показатель в 700 сантиметров считается отметкой «неблагоприятное явление». Его превышение все также представляет угрозу для населения. «В Кургане уровень реки на 20:00 составляет 713 см», — указано на сайте «Паводок-2024». За прошедшие 12 часов река понизилась на пять сантиметров. В беседе с URA.RU синоптик-любитель Илья Винштейн пояснял, что превышение отметки «опасное явление» наносит большой материальный ущерб или представляет угрозу здоровью и жизни людей. Уровень выше отметки «неблагоприятное явление» значительно затрудняет деятельность отдельных отраслей хозяйства или наносит ущерб экономике и гражданам. Регион постепенно возвращается к привычной жизни после рекордного наводнения. О том, с какими вызовами столкнулись власти после паводкового сезона — узнаете из материала URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 10 мая к 20:00 уровень воды в Тоболе у Кургана опустился до 713 сантиметров. Эта информация опубликована на информационном портале региона. Отметка «опасное явление» (850 см) была пройдена в конце апреля. Показатель в 700 сантиметров считается отметкой «неблагоприятное явление». Его превышение все также представляет угрозу для населения. «В Кургане уровень реки на 20:00 составляет 713 см», — указано на сайте «Паводок-2024». За прошедшие 12 часов река понизилась на пять сантиметров. В беседе с URA.RU синоптик-любитель Илья Винштейн пояснял, что превышение отметки «опасное явление» наносит большой материальный ущерб или представляет угрозу здоровью и жизни людей. Уровень выше отметки «неблагоприятное явление» значительно затрудняет деятельность отдельных отраслей хозяйства или наносит ущерб экономике и гражданам. Регион постепенно возвращается к привычной жизни после рекордного наводнения. О том, с какими вызовами столкнулись власти после паводкового сезона — узнаете из материала URA.RU.