С какими вызовами столкнулись курганские власти после паводка

Курганские власти готовятся обезопасить регион от будущих паводков

08 мая 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Курганские власти готовятся к будущим паводкам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Правительству Курганской области приходится после паводка следить за справедливым распределением выплат пострадавшим от паводка и думать о подготовке к паводку в следующем году. С какими вызовами сталкиваются и столкнутся власти URA.RU объяснили собеседники, связанные с политической сферой. Проблема с выплатами Власти после паводка занимаются распределением выплат тем, чьи дома затопило Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области, по данным на 8 мая, оставались подтопленными 400 жилых и 5975 дачных домов. Более 1000 дач и домов уже освободились от воды. Владельцы этого имущества имеют право подать заявление на получение компенсаций. При этом они не всегда довольны суммами, которые получают по результатам осмотра имущества комиссиями. «С точки зрения возмещения затрат, опыт прошлого года не был учтен. Проблемы, которые были после пожаров, они остались. Пострадавшим приходится доказывать, что они были в зоне подтопления и являются собственниками. Также введены ограничения по срокам ЧС. Как и в прошлый раз у людей есть только три месяца», — объяснил URA.RU депутат гордумы Иван Камшилов. Жителям, по его словам, непросто получить выплату 50 тысяч рублей, так как им нужно доказать, что у них было утрачено в соответствии со списками властей. «Вот телевизор, холодильник, стиральная машина утонули, а потом вода сошла. Как вы докажете, что это имущество утрачено? А это только один из пунктов, и их все надо доказать», — возмутился депутат. Он отметил, что в некоторых случаях, пока пострадавшие все эти пункты будут доказывать, они упустят сроки. По его мнению, для решения проблемы властям не стоит опираться на этот перечень, а выплачивать компенсацию всем, у кого пострадало имущество, как и говорил президент. Однако в администрации депутату пояснили, что не могут отказаться от перечня, так как изменения в закон еще не были внесены. Политолог Александр Безделов считает, что в любом случае будут те, кто недоволен выплатами. «Даже в богатых регионах невозможно добиться полной компенсации», — считает он. Как восстановить регион Из-за паводка пострадало не только частное имущество, но и инфраструктура Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Политолог Сергей Ширяев согласен с тем, что в период устранения последствий паводка, главным для правительства региона является финансовый вопрос. «Сколько стоит восстановление уничтоженной инфраструктуры, выплаты. Как всегда, появятся недовольные компенсациями», — рассказал он. Ширяев отметил, что работу властей во время этого этапа будут оценивать отдельно от первого, когда регион боролся с паводком. По его словам, властям нужно найти компромисс: чтобы люди были довольны выплатами, и чтобы не пострадал дефицитный бюджет. Безделов также считает, что властям придется срочно разобраться с тем, как помочь в восстановлении пострадавшего жилья. Подготовка к следующему году Властям нужно будет придумать, как укрепить дамбу, чтобы не нужно было использовать временные укрепления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По словам Камшилова, чтобы избежать возможного наводнения, власти должны будут заняться анализом ошибок. Он отметил, что необходимые расходы для подготовки к паводку нужно будет учитывать в бюджете на следующий год. Также в 2025 году властям придется определить, как наиболее эффективно укреплять дамбу. Собеседники URA.RU сообщили, что также власти будут и дальше заниматься дезинфекцией почвы и строений. Это нужно, чтобы не было вспышек инфекций. Для этих же целей жителям подтопляемых районов предлагают бесплатно поставить прививку от гепатита А. Однако курганцы неохотно идут прививаться, поэтому властям нужно придумать, как убедить пострадавших в безопасности этого процесса. Также собеседники считают, что после паводка власти постараются ускорить запланированную расчистку русла Тобола. В регионе все пострадавшие от наводнения могут претендовать на компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Помимо это при частичной утрате имущества первой необходимости пострадавшим должны выплатить 50 тысяч рублей, при полной — 100 тысяч рублей. Также жители региона могут претендовать на сертификаты на восстановление жилья и приобретение нового. Ранее стало известно, что почти 1,4 миллиарда рублей региону выделят на единовременные выплаты, а 1,96 млрд — на оказание мер соцподдержки гражданам, лишившимся жилых помещений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительству Курганской области приходится после паводка следить за справедливым распределением выплат пострадавшим от паводка и думать о подготовке к паводку в следующем году. С какими вызовами сталкиваются и столкнутся власти URA.RU объяснили собеседники, связанные с политической сферой. В Курганской области, по данным на 8 мая, оставались подтопленными 400 жилых и 5975 дачных домов. Более 1000 дач и домов уже освободились от воды. Владельцы этого имущества имеют право подать заявление на получение компенсаций. При этом они не всегда довольны суммами, которые получают по результатам осмотра имущества комиссиями. «С точки зрения возмещения затрат, опыт прошлого года не был учтен. Проблемы, которые были после пожаров, они остались. Пострадавшим приходится доказывать, что они были в зоне подтопления и являются собственниками. Также введены ограничения по срокам ЧС. Как и в прошлый раз у людей есть только три месяца», — объяснил URA.RU депутат гордумы Иван Камшилов. Жителям, по его словам, непросто получить выплату 50 тысяч рублей, так как им нужно доказать, что у них было утрачено в соответствии со списками властей. «Вот телевизор, холодильник, стиральная машина утонули, а потом вода сошла. Как вы докажете, что это имущество утрачено? А это только один из пунктов, и их все надо доказать», — возмутился депутат. Он отметил, что в некоторых случаях, пока пострадавшие все эти пункты будут доказывать, они упустят сроки. По его мнению, для решения проблемы властям не стоит опираться на этот перечень, а выплачивать компенсацию всем, у кого пострадало имущество, как и говорил президент. Однако в администрации депутату пояснили, что не могут отказаться от перечня, так как изменения в закон еще не были внесены. Политолог Александр Безделов считает, что в любом случае будут те, кто недоволен выплатами. «Даже в богатых регионах невозможно добиться полной компенсации», — считает он. Политолог Сергей Ширяев согласен с тем, что в период устранения последствий паводка, главным для правительства региона является финансовый вопрос. «Сколько стоит восстановление уничтоженной инфраструктуры, выплаты. Как всегда, появятся недовольные компенсациями», — рассказал он. Ширяев отметил, что работу властей во время этого этапа будут оценивать отдельно от первого, когда регион боролся с паводком. По его словам, властям нужно найти компромисс: чтобы люди были довольны выплатами, и чтобы не пострадал дефицитный бюджет. Безделов также считает, что властям придется срочно разобраться с тем, как помочь в восстановлении пострадавшего жилья. По словам Камшилова, чтобы избежать возможного наводнения, власти должны будут заняться анализом ошибок. Он отметил, что необходимые расходы для подготовки к паводку нужно будет учитывать в бюджете на следующий год. Также в 2025 году властям придется определить, как наиболее эффективно укреплять дамбу. Собеседники URA.RU сообщили, что также власти будут и дальше заниматься дезинфекцией почвы и строений. Это нужно, чтобы не было вспышек инфекций. Для этих же целей жителям подтопляемых районов предлагают бесплатно поставить прививку от гепатита А. Однако курганцы неохотно идут прививаться, поэтому властям нужно придумать, как убедить пострадавших в безопасности этого процесса. Также собеседники считают, что после паводка власти постараются ускорить запланированную расчистку русла Тобола. В регионе все пострадавшие от наводнения могут претендовать на компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Помимо это при частичной утрате имущества первой необходимости пострадавшим должны выплатить 50 тысяч рублей, при полной — 100 тысяч рублей. Также жители региона могут претендовать на сертификаты на восстановление жилья и приобретение нового. Ранее стало известно, что почти 1,4 миллиарда рублей региону выделят на единовременные выплаты, а 1,96 млрд — на оказание мер соцподдержки гражданам, лишившимся жилых помещений.