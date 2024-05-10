Зеленский заявил о тяжелых боях по всей линии фронта

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Генерал ВСУ Александр Сырский и Зеленский. stock , зеленский владимир,  stock, Сырский Александр
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По все линии фронта на Украине идут тяжелые бои. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после совещания с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

«По всей линии фронта — тяжелые бои. Направлениям в Харьковской, Покровском и другим направлениям в Донецкой области», — написал Зеленский в telegram-канале. Он отметил, что обсудил с Сырским усиление позиций ВСУ в Харьковской области и Часов Яре.

Российская армия начала наступление в Харьковской области. Зеленский подтвердил информацию, отметив, что не обладает информацией о том, какие объемы резервов есть у России в этом направлении.

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По все линии фронта на Украине идут тяжелые бои. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после совещания с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. «По всей линии фронта — тяжелые бои. Направлениям в Харьковской, Покровском и другим направлениям в Донецкой области», — написал Зеленский в telegram-канале. Он отметил, что обсудил с Сырским усиление позиций ВСУ в Харьковской области и Часов Яре. Российская армия начала наступление в Харьковской области. Зеленский подтвердил информацию, отметив, что не обладает информацией о том, какие объемы резервов есть у России в этом направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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