Зеленский заявил о тяжелых боях по всей линии фронта

По все линии фронта на Украине идут тяжелые бои. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после совещания с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
«По всей линии фронта — тяжелые бои. Направлениям в Харьковской, Покровском и другим направлениям в Донецкой области», — написал Зеленский в telegram-канале. Он отметил, что обсудил с Сырским усиление позиций ВСУ в Харьковской области и Часов Яре.
Российская армия начала наступление в Харьковской области. Зеленский подтвердил информацию, отметив, что не обладает информацией о том, какие объемы резервов есть у России в этом направлении.
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