Зеленский заявил о тяжелых боях по всей линии фронта

10 мая 2024 в 23:19 Размер текста - 17 +

. Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По все линии фронта на Украине идут тяжелые бои. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после совещания с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. «По всей линии фронта — тяжелые бои. Направлениям в Харьковской, Покровском и другим направлениям в Донецкой области», — написал Зеленский в telegram-канале. Он отметил, что обсудил с Сырским усиление позиций ВСУ в Харьковской области и Часов Яре. Российская армия начала наступление в Харьковской области. Зеленский подтвердил информацию, отметив, что не обладает информацией о том, какие объемы резервов есть у России в этом направлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По все линии фронта на Украине идут тяжелые бои. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после совещания с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. «По всей линии фронта — тяжелые бои. Направлениям в Харьковской, Покровском и другим направлениям в Донецкой области», — написал Зеленский в telegram-канале. Он отметил, что обсудил с Сырским усиление позиций ВСУ в Харьковской области и Часов Яре. Российская армия начала наступление в Харьковской области. Зеленский подтвердил информацию, отметив, что не обладает информацией о том, какие объемы резервов есть у России в этом направлении.