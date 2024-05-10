Что происходит в Харьковщине, где ВС РФ начали наступление: главное о СВО за 10 мая

Российская армия начала наступление в Харьковской области, информацию об этом подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Украинское Минобороны сообщило, что для усиления обороны в регионе в сторону волчанского направления направлены резервные подразделения. В области уже 9,5 часа длится воздушная тревога. Главное об СВО на Украине к вечеру 10 мая — в материале URA.RU.
Ситуация в Харьковской области
Днем 10 мая украинские СМИ и военные сообщили, что ВС РФ начали наступление в Харьковской области. Зеленский подтвердил информацию. По его словам, сейчас в регионе идут интенсивные боевые действия. Он добавил, что в Киеве пока нет полной ясности относительно объема резервов, которые РФ может задействовать на данном участке фронта.
РБК, ссылаясь на главу Волчанской военной администрации Тамаза Гамбарашвили, сообщило, что в Волчанске проходит эвакуация населения, включая всех детей города. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей отправиться в укрытия.
В Харьковской области уже 9,5 часов длится воздушная тревога, что является самой продолжительной с начала спецоперации. На это обратили внимание «Военкоры Русской весны».
Глава администрации Виталий Ганчев призвал местных жителей оставаться в укрытиях. Он заявил, что на территории региона продолжаются боевые действия в нескольких районах вдоль линии фронта, включая приграничные зоны.
Другие регионы
В Минобороны России сообщили, что ВС РФ в ответ на попытки украинских военных нанести ущерб российской энергетике и промышленности, атаковали объекты энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. Там отметили, что было нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием.
Кроме того, российская ПВО ликвидировала 17 снарядов РСЗО Vampire, пять управляемых авиационных бомб и беспилотников. Их Украина направила на Белгородскую область.
Расчеты беспилотников Zala сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр. Десантники обнаружили на подконтрольных территориях Херсонской области силы противника, которые пытались пересечь реку. В результате артиллерия поразила украинские лодки, а после нанесла удар по пехоте на правом берегу, передает Пятый канал.
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