Что происходит в Харьковщине, где ВС РФ начали наступление: главное о СВО за 10 мая

В Харьковской области воздушная тревога побила рекорд и продлилась более 9 часов

10 мая 2024 в 22:45 Размер текста - 17 +

В Харьковской области ведутся интенсивные боевые действия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия начала наступление в Харьковской области, информацию об этом подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Украинское Минобороны сообщило, что для усиления обороны в регионе в сторону волчанского направления направлены резервные подразделения. В области уже 9,5 часа длится воздушная тревога. Главное об СВО на Украине к вечеру 10 мая — в материале URA.RU. Ситуация в Харьковской области Днем 10 мая украинские СМИ и военные сообщили, что ВС РФ начали наступление в Харьковской области. Зеленский подтвердил информацию. По его словам, сейчас в регионе идут интенсивные боевые действия. Он добавил, что в Киеве пока нет полной ясности относительно объема резервов, которые РФ может задействовать на данном участке фронта. РБК, ссылаясь на главу Волчанской военной администрации Тамаза Гамбарашвили, сообщило, что в Волчанске проходит эвакуация населения, включая всех детей города. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей отправиться в укрытия. В Харьковской области уже 9,5 часов длится воздушная тревога, что является самой продолжительной с начала спецоперации. На это обратили внимание «Военкоры Русской весны». Глава администрации Виталий Ганчев призвал местных жителей оставаться в укрытиях. Он заявил, что на территории региона продолжаются боевые действия в нескольких районах вдоль линии фронта, включая приграничные зоны. Другие регионы В Минобороны России сообщили, что ВС РФ в ответ на попытки украинских военных нанести ущерб российской энергетике и промышленности, атаковали объекты энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. Там отметили, что было нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием. Кроме того, российская ПВО ликвидировала 17 снарядов РСЗО Vampire, пять управляемых авиационных бомб и беспилотников. Их Украина направила на Белгородскую область. Расчеты беспилотников Zala сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр. Десантники обнаружили на подконтрольных территориях Херсонской области силы противника, которые пытались пересечь реку. В результате артиллерия поразила украинские лодки, а после нанесла удар по пехоте на правом берегу, передает Пятый канал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская армия начала наступление в Харьковской области, информацию об этом подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Украинское Минобороны сообщило, что для усиления обороны в регионе в сторону волчанского направления направлены резервные подразделения. В области уже 9,5 часа длится воздушная тревога. Главное об СВО на Украине к вечеру 10 мая — в материале URA.RU. Днем 10 мая украинские СМИ и военные сообщили, что ВС РФ начали наступление в Харьковской области. Зеленский подтвердил информацию. По его словам, сейчас в регионе идут интенсивные боевые действия. Он добавил, что в Киеве пока нет полной ясности относительно объема резервов, которые РФ может задействовать на данном участке фронта. РБК, ссылаясь на главу Волчанской военной администрации Тамаза Гамбарашвили, сообщило, что в Волчанске проходит эвакуация населения, включая всех детей города. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей отправиться в укрытия. В Харьковской области уже 9,5 часов длится воздушная тревога, что является самой продолжительной с начала спецоперации. На это обратили внимание «Военкоры Русской весны». Глава администрации Виталий Ганчев призвал местных жителей оставаться в укрытиях. Он заявил, что на территории региона продолжаются боевые действия в нескольких районах вдоль линии фронта, включая приграничные зоны. В Минобороны России сообщили, что ВС РФ в ответ на попытки украинских военных нанести ущерб российской энергетике и промышленности, атаковали объекты энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. Там отметили, что было нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием. Кроме того, российская ПВО ликвидировала 17 снарядов РСЗО Vampire, пять управляемых авиационных бомб и беспилотников. Их Украина направила на Белгородскую область. Расчеты беспилотников Zala сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр. Десантники обнаружили на подконтрольных территориях Херсонской области силы противника, которые пытались пересечь реку. В результате артиллерия поразила украинские лодки, а после нанесла удар по пехоте на правом берегу, передает Пятый канал.