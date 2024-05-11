Новороссийские десантники штурмом взяли опорник ВСУ возле Вербового

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ВС РФ взяли крупный опорник на запорожском направлении, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ночью новороссийские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ к северо-западу от Вербового (Запорожская область). Несколько украинских военных захвачены в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На Ореховском участке, в районе Вербового подразделения гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка из Новороссийска группировки при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ», — говорится в сообщении военного ведомства. В Минобороны РФ добавили, что военные также уничтожили вскрытые пункты управления.

Штурм опорника шел с нескольких направлений. Командиры отдавали приказы, наблюдая за обстановкой при помощи беспилотников. Противник пытался отстоять точку, однако безуспешно. Солдаты ВСУ бросили свои позиции, оставив часть оружия и раненых, а некоторые украинские военные сдались в плен.

ВС РФ ранее освободили Работино, как заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. При этом рядом с населенным пунктом продолжаются бои. Спустя время Работино перешло в серую зону. Противник его больше не контролирует.

Населенный пункт находится рядом с Вербовым. Противник пытается сдержать наступление ВС РФ, стягивая резервы. В конце марта военкоры заявили о боях к северо-западу от Вербового, передает «Национальная служба новостей».

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Ночью новороссийские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ к северо-западу от Вербового (Запорожская область). Несколько украинских военных захвачены в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На Ореховском участке, в районе Вербового подразделения гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка из Новороссийска группировки при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ», — говорится в сообщении военного ведомства. В Минобороны РФ добавили, что военные также уничтожили вскрытые пункты управления. Штурм опорника шел с нескольких направлений. Командиры отдавали приказы, наблюдая за обстановкой при помощи беспилотников. Противник пытался отстоять точку, однако безуспешно. Солдаты ВСУ бросили свои позиции, оставив часть оружия и раненых, а некоторые украинские военные сдались в плен. ВС РФ ранее освободили Работино, как заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. При этом рядом с населенным пунктом продолжаются бои. Спустя время Работино перешло в серую зону. Противник его больше не контролирует. Населенный пункт находится рядом с Вербовым. Противник пытается сдержать наступление ВС РФ, стягивая резервы. В конце марта военкоры заявили о боях к северо-западу от Вербового, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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