ВС РФ заставили ВСУ спасаться бегством: обстановка в зоне СВО 30 апреля

Рогов заявил о полном освобождении Работина армией РФ

30 апреля 2024 в 21:17 Размер текста - 17 +

Российские войска освободили поселок Работино в Запорожской области, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он уточнил, что ВСУ спасались из населенного пункта бегством. Тем не менее по словам военкоров, в окрестностях населенного пункта по-прежнему остаются точки сопротивления. URA.RU приводит главную информацию о ходе спецоперации к вечеру 30 апреля. По словам Рогова, населенный пункт был полностью возвращен под контроль российских войск. Этот поселок считается одной из самых горячих точек зоны спецоперации. Уточняется, что ВСУ спасались из Работино бегством. Однако военкор Коц сообщил, что близ Работина все еще есть точки сопротивления. Корреспондент URA.RU обратился в Минобороны России для уточнения информации. Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский соврал о взятии острова Нестрига под правым берегом Днепра. Об этом Коцу рассказал морпех, воюющий в этой зоне. По словам военного, на острове продолжаются бои. ВСУ испытывают острую нехватку живой силы. По данным газеты Bild, несмотря на всеобщую мобилизацию в стране, в зоне российской СВО воюют лишь 15% военнообязанных. Кроме того, в издании подчеркнули, что лучшие бойцы были убиты или ранены. Из-за этих факторов украинские военные измотаны и деморализованы. Российские военные ликвидировали албанского наемника Кевара Кекича на авдеевском направлении. Иностранец состоял 3-й штурмовой бригады ВСУ, состоящей из боевиков «Азова» (запрещен в РФ, признан террористическим и экстремистским), сообщил военкор Евгений Поддубный. Армия РФ с помощью артиллерии ударила по украинскому ангару для сборки БПЛА. Также были поражены два склада ВСУ, передает Пятый канал. ВСУ пытались атаковать ракетами ATACMS территорию Крыма. По словам главы полуострова Сергея Аксенова, после сбития боеприпасов некоторые из них рассыпались. В Минобороны РФ уточнили, что российские силы сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS за сутки. Также было перехвачено 10 беспилотников. В оборонном ведомстве также сообщили об отражении беспилотной атаки на Белгородскую область. Над регионом уничтожили дрон самолетного типа.