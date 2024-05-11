Минобороны отчиталось о перехвате ракет и дронов ВСУ над Россией

Над Белгородской, Волгоградской и Курской областями перехватили 21 снаряд РСЗО Vampire и дроны ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО были уничтожены 21 реактивный снаряд и девять БпЛА над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении военного ведомства в Telegram. Еще семь беспилотников перехвачены и уничтожены над Курской и Волгоградской областями. Минобороны характеризует эти ночные атаки ВСУ как террористические.
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Над Белгородской, Волгоградской и Курской областями перехватили 21 снаряд РСЗО Vampire и дроны ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО были уничтожены 21 реактивный снаряд и девять БпЛА над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении военного ведомства в Telegram. Еще семь беспилотников перехвачены и уничтожены над Курской и Волгоградской областями. Минобороны характеризует эти ночные атаки ВСУ как террористические. Ранее беспилотник ВСУ упал на предприятие в Белгородской области. В результате удара пострадали восемь мирных жителей. 9 мая украинский беспилотник ударил по нефтеперерабатывающему заводу в Башкирии. На территории «Салаватнефтеоргсинтез» произошел пожар, никто не пострадал.