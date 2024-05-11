ВСУ атаковали Белгород, Курскую область и нефтебазу в ЛНР: главное к утру 11 мая

Пасечник: ВСУ ударили по нефтебазе в Ровеньках ракетами ATACMS
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Пострадавшие в Белгороде доставлены в областную клиническую больницу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины ночью 10 мая нанесли удары по городам Белгороду и Курской области, а также по нефтебазе на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). При ударе ВСУ по нефтебазе в ЛНР погибли три человека. В материале URA.RU собраны главные новости к утру 11 мая.

ВСУ ударили по нефтебазе в ЛНР ракетами ATACMS

Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Ровеньки в Луганской Народной Республике, в результате чего начался пожар в районе нефтебазы, сообщили в экстренных службах. Позже информацию подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он заявил, что в результате обстрела пострадали мирные жители. По предварительной информации, погиб один человек, а пострадали шесть человек, они были доставлены в больницы для оказания медицинской помощи. Пасечник отметил, что ВСУ ударили по нефтебазе ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами.

Позже министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко уточнила, пострадали работники нефтебазы и жители из находящихся рядом с базой домов. Количество погибших в результате обстрела нефтебазы увеличилось до трех. Пострадали семь человек, в том числе ребенок. По ее словам четверо из них в тяжелом состоянии.

Гладков сообщил о пострадавших и разрушениях из-за атак ВСУ в Белгороде

ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, система ПВО уничтожила несколько воздушных целей. В результате пострадали восемь мирных жителей, трое пострадавших с различными осколочными ранениями бригадами скорой доставляются из поселка Новосадовый в областную клиническую больницу.

Гладков уточнил, что еще троим пострадавшим медпомощь оказана на месте. От снарядов ВСУ в поселке Новосадовый поврежден 21 частном жилой дом. В селе Таврово в 22 частных жилых домовладениях пробиты кровли, повреждения получили автомобили. В поселке Дубовое в четырех квартирах выбиты окна.

Атака на Курскую область

Глава Курской области Роман Старовойт предупредил жителей об опасности БПЛА, а также отметил, что средства ПВО приведены в боевую готовность. Позже в результате применения средств РЭБ в поселке Тим перехвачены два украинских БПЛА самолетного типа.

Один из них упал рядом с хозяйственной постройкой и повредил остекление жилых домов. Старовойт призвал жителей, при обнаружении обломков БПЛА не трогать их и не приближайтесь к ним, а о находке сообщать в экстренные службы. Позже в Рыльском районе обнаружили два воздушных шара с деревянными ящиками, принадлежащие ВСУ, в которых, предположительно, находилась взрывчатка.

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Вооруженные силы Украины ночью 10 мая нанесли удары по городам Белгороду и Курской области, а также по нефтебазе на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). При ударе ВСУ по нефтебазе в ЛНР погибли три человека. В материале URA.RU собраны главные новости к утру 11 мая. Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Ровеньки в Луганской Народной Республике, в результате чего начался пожар в районе нефтебазы, сообщили в экстренных службах. Позже информацию подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он заявил, что в результате обстрела пострадали мирные жители. По предварительной информации, погиб один человек, а пострадали шесть человек, они были доставлены в больницы для оказания медицинской помощи. Пасечник отметил, что ВСУ ударили по нефтебазе ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами. Позже министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко уточнила, пострадали работники нефтебазы и жители из находящихся рядом с базой домов. Количество погибших в результате обстрела нефтебазы увеличилось до трех. Пострадали семь человек, в том числе ребенок. По ее словам четверо из них в тяжелом состоянии. ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, система ПВО уничтожила несколько воздушных целей. В результате пострадали восемь мирных жителей, трое пострадавших с различными осколочными ранениями бригадами скорой доставляются из поселка Новосадовый в областную клиническую больницу. Гладков уточнил, что еще троим пострадавшим медпомощь оказана на месте. От снарядов ВСУ в поселке Новосадовый поврежден 21 частном жилой дом. В селе Таврово в 22 частных жилых домовладениях пробиты кровли, повреждения получили автомобили. В поселке Дубовое в четырех квартирах выбиты окна. Глава Курской области Роман Старовойт предупредил жителей об опасности БПЛА, а также отметил, что средства ПВО приведены в боевую готовность. Позже в результате применения средств РЭБ в поселке Тим перехвачены два украинских БПЛА самолетного типа. Один из них упал рядом с хозяйственной постройкой и повредил остекление жилых домов. Старовойт призвал жителей, при обнаружении обломков БПЛА не трогать их и не приближайтесь к ним, а о находке сообщать в экстренные службы. Позже в Рыльском районе обнаружили два воздушных шара с деревянными ящиками, принадлежащие ВСУ, в которых, предположительно, находилась взрывчатка.
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