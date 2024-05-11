Самые распространенные ошибки на ЕГЭ, и как их не допустить

Эксперт Мушта: неправильное чтение задания — распространенная ошибка на ЕГЭ
© Служба новостей «URA.RU»
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ЕГЭ. Курган, егэ, экзамен, ученик, школа
Чтобы не допускать ошибки, не стоит торопиться, подчеркнул Артем Мушта Фото:

Школьники часто допускают ошибки на ЕГЭ из-за невнимательности, неправильного распределения времени, неправильного чтения условий задачи, спешки и других факторов. О том, как совершать меньше ошибок на таком важном экзамене — в материале URA.RU.

Не хватило времени на экзамене

Часть школьников, выходя с экзамена, говорит, что не успела решить часть заданий. Также они жалуются, что перенос информации с черновика занимает много времени. Чтобы времени на все хватило, надо создать стратегию.

«В ней будет определен порядок выполнения заданий для оптимального распределения нагрузки и экономии времени. Помочь в распределении времени смогут пробные экзамены ЕГЭ, на которых как раз отрабатывается этот навык», — отметил руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта в интервью «Известиям».

Не вчитался в условия задачи

Вопросы на экзамене могут отличаться от тех, что были в пробных. Поэтому школьник, видя знакомое задание, может сразу приступить к его выполнению. Однако этого не стоит делать, так как есть риск неверного решения или некорректной формы подачи ответа. Чтобы этого не допустить, эксперты рекомендуют внимательно читать задания с самого начала. Лучше по несколько раз.

Неправильно записал ответ

Мушта отметил, что очень часто время при подготовке уделяется именно решению задач, а не записи ответов в бланки. Важно писать печатными буквами в соответствии с примером.

«Бланки ЕГЭ проверяются машиной, и сегодня она обеспечена хорошей системой считывания рукописного текста. Это значит, что сегодня не бывает ситуаций, когда из-за пропуска незначительного символа или неразборчивого почерка аннулируется все задание, но не стоит испытывать судьбу», — добавил эксперт.

Он напомнил, что ответы на задачи из первой части надо записывать без запятых, пробелов и дополнительных знаков. А вторую часть оформлять так, чтобы читающий не тратил время на разбор почерка.

Волнение, спешка, неправильный настрой

На экзамен лучше идти в хорошем настроении. Негативный настрой создает много эмоционального напряжения и расходует силы, которые можно было потратить на решение задач.

Спешка и излишние переживания могут спровоцировать все предыдущие ошибки. Стресс — это нормально, он помогает сосредоточиться на экзамене.

Когда начнется ЕГЭ

Первый экзамен будет 23 мая — география, литература и химия. По русскому языку — 28 мая. Полное расписание экзаменов — в материале URA.RU. Стоит обратить внимание, что из-за появления дат пересдач, некоторые экзамены сдвинулись.

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Школьники часто допускают ошибки на ЕГЭ из-за невнимательности, неправильного распределения времени, неправильного чтения условий задачи, спешки и других факторов. О том, как совершать меньше ошибок на таком важном экзамене — в материале URA.RU. Часть школьников, выходя с экзамена, говорит, что не успела решить часть заданий. Также они жалуются, что перенос информации с черновика занимает много времени. Чтобы времени на все хватило, надо создать стратегию. Вопросы на экзамене могут отличаться от тех, что были в пробных. Поэтому школьник, видя знакомое задание, может сразу приступить к его выполнению. Однако этого не стоит делать, так как есть риск неверного решения или некорректной формы подачи ответа. Чтобы этого не допустить, эксперты рекомендуют внимательно читать задания с самого начала. Лучше по несколько раз. Мушта отметил, что очень часто время при подготовке уделяется именно решению задач, а не записи ответов в бланки. Важно писать печатными буквами в соответствии с примером. Он напомнил, что ответы на задачи из первой части надо записывать без запятых, пробелов и дополнительных знаков. А вторую часть оформлять так, чтобы читающий не тратил время на разбор почерка. На экзамен лучше идти в хорошем настроении. Негативный настрой создает много эмоционального напряжения и расходует силы, которые можно было потратить на решение задач. Спешка и излишние переживания могут спровоцировать все предыдущие ошибки. Стресс — это нормально, он помогает сосредоточиться на экзамене. Первый экзамен будет 23 мая — география, литература и химия. По русскому языку — 28 мая. Полное расписание экзаменов — в материале URA.RU. Стоит обратить внимание, что из-за появления дат пересдач, некоторые экзамены сдвинулись.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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