Самые распространенные ошибки на ЕГЭ, и как их не допустить

Эксперт Мушта: неправильное чтение задания — распространенная ошибка на ЕГЭ

11 мая 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

Чтобы не допускать ошибки, не стоит торопиться, подчеркнул Артем Мушта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Школьники часто допускают ошибки на ЕГЭ из-за невнимательности, неправильного распределения времени, неправильного чтения условий задачи, спешки и других факторов. О том, как совершать меньше ошибок на таком важном экзамене — в материале URA.RU. Не хватило времени на экзамене Часть школьников, выходя с экзамена, говорит, что не успела решить часть заданий. Также они жалуются, что перенос информации с черновика занимает много времени. Чтобы времени на все хватило, надо создать стратегию. «В ней будет определен порядок выполнения заданий для оптимального распределения нагрузки и экономии времени. Помочь в распределении времени смогут пробные экзамены ЕГЭ, на которых как раз отрабатывается этот навык», — отметил руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта в интервью «Известиям». Не вчитался в условия задачи Вопросы на экзамене могут отличаться от тех, что были в пробных. Поэтому школьник, видя знакомое задание, может сразу приступить к его выполнению. Однако этого не стоит делать, так как есть риск неверного решения или некорректной формы подачи ответа. Чтобы этого не допустить, эксперты рекомендуют внимательно читать задания с самого начала. Лучше по несколько раз. Неправильно записал ответ Мушта отметил, что очень часто время при подготовке уделяется именно решению задач, а не записи ответов в бланки. Важно писать печатными буквами в соответствии с примером. «Бланки ЕГЭ проверяются машиной, и сегодня она обеспечена хорошей системой считывания рукописного текста. Это значит, что сегодня не бывает ситуаций, когда из-за пропуска незначительного символа или неразборчивого почерка аннулируется все задание, но не стоит испытывать судьбу», — добавил эксперт. Он напомнил, что ответы на задачи из первой части надо записывать без запятых, пробелов и дополнительных знаков. А вторую часть оформлять так, чтобы читающий не тратил время на разбор почерка. Волнение, спешка, неправильный настрой На экзамен лучше идти в хорошем настроении. Негативный настрой создает много эмоционального напряжения и расходует силы, которые можно было потратить на решение задач. Спешка и излишние переживания могут спровоцировать все предыдущие ошибки. Стресс — это нормально, он помогает сосредоточиться на экзамене. Когда начнется ЕГЭ Первый экзамен будет 23 мая — география, литература и химия. По русскому языку — 28 мая. Полное расписание экзаменов — в материале URA.RU. Стоит обратить внимание, что из-за появления дат пересдач, некоторые экзамены сдвинулись. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Школьники часто допускают ошибки на ЕГЭ из-за невнимательности, неправильного распределения времени, неправильного чтения условий задачи, спешки и других факторов. О том, как совершать меньше ошибок на таком важном экзамене — в материале URA.RU. Часть школьников, выходя с экзамена, говорит, что не успела решить часть заданий. Также они жалуются, что перенос информации с черновика занимает много времени. Чтобы времени на все хватило, надо создать стратегию. Вопросы на экзамене могут отличаться от тех, что были в пробных. Поэтому школьник, видя знакомое задание, может сразу приступить к его выполнению. Однако этого не стоит делать, так как есть риск неверного решения или некорректной формы подачи ответа. Чтобы этого не допустить, эксперты рекомендуют внимательно читать задания с самого начала. Лучше по несколько раз. Мушта отметил, что очень часто время при подготовке уделяется именно решению задач, а не записи ответов в бланки. Важно писать печатными буквами в соответствии с примером. Он напомнил, что ответы на задачи из первой части надо записывать без запятых, пробелов и дополнительных знаков. А вторую часть оформлять так, чтобы читающий не тратил время на разбор почерка. На экзамен лучше идти в хорошем настроении. Негативный настрой создает много эмоционального напряжения и расходует силы, которые можно было потратить на решение задач. Спешка и излишние переживания могут спровоцировать все предыдущие ошибки. Стресс — это нормально, он помогает сосредоточиться на экзамене. Первый экзамен будет 23 мая — география, литература и химия. По русскому языку — 28 мая. Полное расписание экзаменов — в материале URA.RU. Стоит обратить внимание, что из-за появления дат пересдач, некоторые экзамены сдвинулись.