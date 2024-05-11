Минстрой готовит новые идеи по льготной ипотеке для семей с детьми

11 мая 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Минстрой сообщил о подготовке новых идей по льготной ипотеке Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Министерство строительства России изучает новые идеи льготной ипотеки для семей с детьми, которым больше шести лет. Об этом заявил исполняющий обязанности главы ведомства Ирек Файзуллин. «Идеи есть, мы их отрабатываем», — сказал Файзуллин в комментарии РИА Новости. Он также добавил, что озвучивать их не будут, так как об этом говорить еще рано. Ранее замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что в России введут особые условия по льготной семейной ипотеке. Ставка будет не более 6% по поручению президента РФ Владимира Путина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство строительства России изучает новые идеи льготной ипотеки для семей с детьми, которым больше шести лет. Об этом заявил исполняющий обязанности главы ведомства Ирек Файзуллин. «Идеи есть, мы их отрабатываем», — сказал Файзуллин в комментарии РИА Новости. Он также добавил, что озвучивать их не будут, так как об этом говорить еще рано. Ранее замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что в России введут особые условия по льготной семейной ипотеке. Ставка будет не более 6% по поручению президента РФ Владимира Путина.