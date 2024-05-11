Минстрой готовит новые идеи по льготной ипотеке для семей с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
новостройки клипарт. Белкин , ключ от дома, ключи от квартиры, ключи, квартира, ипотека, новостройки, покупка квартиры
Минстрой сообщил о подготовке новых идей по льготной ипотеке Фото:

Министерство строительства России изучает новые идеи льготной ипотеки для семей с детьми, которым больше шести лет. Об этом заявил исполняющий обязанности главы ведомства Ирек Файзуллин.

«Идеи есть, мы их отрабатываем», — сказал Файзуллин в комментарии РИА Новости. Он также добавил, что озвучивать их не будут, так как об этом говорить еще рано.

Ранее замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что в России введут особые условия по льготной семейной ипотеке. Ставка будет не более 6% по поручению президента РФ Владимира Путина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство строительства России изучает новые идеи льготной ипотеки для семей с детьми, которым больше шести лет. Об этом заявил исполняющий обязанности главы ведомства Ирек Файзуллин. «Идеи есть, мы их отрабатываем», — сказал Файзуллин в комментарии РИА Новости. Он также добавил, что озвучивать их не будут, так как об этом говорить еще рано. Ранее замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что в России введут особые условия по льготной семейной ипотеке. Ставка будет не более 6% по поручению президента РФ Владимира Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...