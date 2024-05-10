10 мая 2024

Тысячи уральцев подали заявки для участия в главном молодежном форуме

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Молодежный форум "Утро 2018". Село Чумляк, Курганская область, форум утро2018, молоджь
Мероприятие пройдет с 22 по 28 июня в Екатеринбурге Фото:

Более трех тысяч заявок от жителей Уральского федерального округа (УрФО) пришло на участие в главном молодежном форуме округа «Утро», который пройдет в Екатеринбурге. Больше всего участников приедет из Свердловской области — их 34%, сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева.

«Завершена регистрация на форум молодежи Уральского федерального округа „Утро“. Всего подано 3124 заявки, это в три раза больше, чем в прошлом году», — говорится в telegram-канале полпредства UrFO_INFO.

Из Свердловской области было подано 1048 заявок, из Челябинской — 277, Тюменской — 338. В мероприятии примут участие 293 жителя ЯНАО и 621 из ХМАО, помимо этого, 342 участника приедут из других регионов.

Форум ежегодно проводится в разных регионах Урала. В этом году он пройдет с 22 по 28 июня на базе кампуса УрФУ в Екатеринбурге. Тема года — «Урал профессиональный». Во время мероприятий на площадке выступит главный патриотический певец России Shaman (Ярослав Дронов).

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Более трех тысяч заявок от жителей Уральского федерального округа (УрФО) пришло на участие в главном молодежном форуме округа «Утро», который пройдет в Екатеринбурге. Больше всего участников приедет из Свердловской области — их 34%, сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева. «Завершена регистрация на форум молодежи Уральского федерального округа „Утро“. Всего подано 3124 заявки, это в три раза больше, чем в прошлом году», — говорится в telegram-канале полпредства UrFO_INFO. Из Свердловской области было подано 1048 заявок, из Челябинской — 277, Тюменской — 338. В мероприятии примут участие 293 жителя ЯНАО и 621 из ХМАО, помимо этого, 342 участника приедут из других регионов. Форум ежегодно проводится в разных регионах Урала. В этом году он пройдет с 22 по 28 июня на базе кампуса УрФУ в Екатеринбурге. Тема года — «Урал профессиональный». Во время мероприятий на площадке выступит главный патриотический певец России Shaman (Ярослав Дронов).
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