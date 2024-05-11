Происшествия Житель Курской области погиб в результате атаки дрона ВСУ 11 мая 2024 в 13:54 Размер текста - 17 + Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Суджи Курской области погиб в результате атаки дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Мужчина был тяжело ранен взрывным устройством, которое сбросил дрон противника. «Пострадавшего оперативно доставили в районную больницу… Однако полученные ранения оказались не совместимыми с жизнью», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. Ночью Курскую область пытались атаковать дроны ВСУ. В результате применения средств РЭБ в поселке Тим перехвачены два украинских БПЛА самолетного типа. В Рыльском районе обнаружили два воздушных шара с деревянными ящиками, предположительно, со взрывчаткой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Житель Суджи Курской области погиб в результате атаки дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Мужчина был тяжело ранен взрывным устройством, которое сбросил дрон противника. «Пострадавшего оперативно доставили в районную больницу… Однако полученные ранения оказались не совместимыми с жизнью», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. Ночью Курскую область пытались атаковать дроны ВСУ. В результате применения средств РЭБ в поселке Тим перехвачены два украинских БПЛА самолетного типа. В Рыльском районе обнаружили два воздушных шара с деревянными ящиками, предположительно, со взрывчаткой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям