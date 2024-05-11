Житель Курской области погиб в результате атаки дрона ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь, скорая помошь
Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Суджи Курской области погиб в результате атаки дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Мужчина был тяжело ранен взрывным устройством, которое сбросил дрон противника. «Пострадавшего оперативно доставили в районную больницу… Однако полученные ранения оказались не совместимыми с жизнью», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ночью Курскую область пытались атаковать дроны ВСУ. В результате применения средств РЭБ в поселке Тим перехвачены два украинских БПЛА самолетного типа. В Рыльском районе обнаружили два воздушных шара с деревянными ящиками, предположительно, со взрывчаткой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Суджи Курской области погиб в результате атаки дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Мужчина был тяжело ранен взрывным устройством, которое сбросил дрон противника. «Пострадавшего оперативно доставили в районную больницу… Однако полученные ранения оказались не совместимыми с жизнью», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. Ночью Курскую область пытались атаковать дроны ВСУ. В результате применения средств РЭБ в поселке Тим перехвачены два украинских БПЛА самолетного типа. В Рыльском районе обнаружили два воздушных шара с деревянными ящиками, предположительно, со взрывчаткой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...