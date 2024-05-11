Житель Курской области погиб в результате атаки дрона ВСУ

Житель Суджи Курской области погиб в результате атаки дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Мужчина был тяжело ранен взрывным устройством, которое сбросил дрон противника. «Пострадавшего оперативно доставили в районную больницу… Однако полученные ранения оказались не совместимыми с жизнью», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Ночью Курскую область пытались атаковать дроны ВСУ. В результате применения средств РЭБ в поселке Тим перехвачены два украинских БПЛА самолетного типа. В Рыльском районе обнаружили два воздушных шара с деревянными ящиками, предположительно, со взрывчаткой.
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