Выросло число погибших при ударе ВСУ по Ровенькам

Министр здравоохранения ЛНР Пащенко: от удара ВСУ по Ровенькам погибли четверо
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ВСУ атаковали нефтебазу в Ровеньках ночью Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Число погибших после украинского удара по Ровенькам возросло до четырех человек. Пострадавших — 11. Об этом заявила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

«Ночью умер еще один пострадавший в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках. Таким образом, количество погибших возросло до четырех человек», — заявила Наталия Пащенко, ее слова приводит РИА Новости.

Сейчас в крайне тяжелом состоянии находятся двое. ВСУ нанесли удар по Ровенькам, используя американские дальнобойные ракеты ATACMS. Из-за атаки пострадала нефтебаза. Все подробности — в материале URA.RU.

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Число погибших после украинского удара по Ровенькам возросло до четырех человек. Пострадавших — 11. Об этом заявила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. «Ночью умер еще один пострадавший в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках. Таким образом, количество погибших возросло до четырех человек», — заявила Наталия Пащенко, ее слова приводит РИА Новости. Сейчас в крайне тяжелом состоянии находятся двое. ВСУ нанесли удар по Ровенькам, используя американские дальнобойные ракеты ATACMS. Из-за атаки пострадала нефтебаза. Все подробности — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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