Выросло число погибших при ударе ВСУ по Ровенькам

Министр здравоохранения ЛНР Пащенко: от удара ВСУ по Ровенькам погибли четверо

11 мая 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали нефтебазу в Ровеньках ночью Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Число погибших после украинского удара по Ровенькам возросло до четырех человек. Пострадавших — 11. Об этом заявила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. «Ночью умер еще один пострадавший в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках. Таким образом, количество погибших возросло до четырех человек», — заявила Наталия Пащенко, ее слова приводит РИА Новости. Сейчас в крайне тяжелом состоянии находятся двое. ВСУ нанесли удар по Ровенькам, используя американские дальнобойные ракеты ATACMS. Из-за атаки пострадала нефтебаза. Все подробности — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Число погибших после украинского удара по Ровенькам возросло до четырех человек. Пострадавших — 11. Об этом заявила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. «Ночью умер еще один пострадавший в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках. Таким образом, количество погибших возросло до четырех человек», — заявила Наталия Пащенко, ее слова приводит РИА Новости. Сейчас в крайне тяжелом состоянии находятся двое. ВСУ нанесли удар по Ровенькам, используя американские дальнобойные ракеты ATACMS. Из-за атаки пострадала нефтебаза. Все подробности — в материале URA.RU.