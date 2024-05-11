Выросло число погибших при ударе ВСУ по Ровенькам

ВСУ атаковали нефтебазу в Ровеньках ночью
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Число погибших после украинского удара по Ровенькам возросло до четырех человек. Пострадавших — 11. Об этом заявила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
«Ночью умер еще один пострадавший в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках. Таким образом, количество погибших возросло до четырех человек», — заявила Наталия Пащенко, ее слова приводит РИА Новости.
Сейчас в крайне тяжелом состоянии находятся двое. ВСУ нанесли удар по Ровенькам, используя американские дальнобойные ракеты ATACMS. Из-за атаки пострадала нефтебаза. Все подробности — в материале URA.RU.
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