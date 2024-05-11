Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении нового правительства. Документ опубликован на сайте Кремля.
«Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей», — говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля. Согласно документу, правительству поручено привести свои акты в соответствие с новыми положениями и представить предложения по изменению актов президента РФ. Указанные изменения вступают в силу немедленно после официального опубликования.
Фото: сайт Кремля
После инаугурации президента РФ правительство ушло в отставку. 10 мая Госдума утвердила Михаила Мишустина председателем правительства России, указ об этом подписал Путин.
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении нового правительства. Документ опубликован на сайте Кремля. «Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей», — говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля. Согласно документу, правительству поручено привести свои акты в соответствие с новыми положениями и представить предложения по изменению актов президента РФ. Указанные изменения вступают в силу немедленно после официального опубликования. После инаугурации президента РФ правительство ушло в отставку. 10 мая Госдума утвердила Михаила Мишустина председателем правительства России, указ об этом подписал Путин.