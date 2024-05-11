Политика Власть Путин утвердил структуру федеральных органов исполнительной власти. Скрин 11 мая 2024 в 16:23 Размер текста - 17 + Владимир Путин распорядился об изменениях в составе исполнительной власти Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении нового правительства. Документ опубликован на сайте Кремля. «Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей», — говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля . Согласно документу, правительству поручено привести свои акты в соответствие с новыми положениями и представить предложения по изменению актов президента РФ. Указанные изменения вступают в силу немедленно после официального опубликования. Фото: сайт Кремля После инаугурации президента РФ правительство ушло в отставку. 10 мая Госдума утвердила Михаила Мишустина председателем правительства России, указ об этом подписал Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении нового правительства. Документ опубликован на сайте Кремля. «Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей», — говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля. Согласно документу, правительству поручено привести свои акты в соответствие с новыми положениями и представить предложения по изменению актов президента РФ. Указанные изменения вступают в силу немедленно после официального опубликования. После инаугурации президента РФ правительство ушло в отставку. 10 мая Госдума утвердила Михаила Мишустина председателем правительства России, указ об этом подписал Путин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям