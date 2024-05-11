Путин утвердил структуру федеральных органов исполнительной власти. Скрин

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин распорядился об изменениях в составе исполнительной власти Фото:
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Смена правительства в России-2024

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении нового правительства. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей», — говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля. Согласно документу, правительству поручено привести свои акты в соответствие с новыми положениями и представить предложения по изменению актов президента РФ. Указанные изменения вступают в силу немедленно после официального опубликования.

Фото:

После инаугурации президента РФ правительство ушло в отставку. 10 мая Госдума утвердила Михаила Мишустина председателем правительства России, указ об этом подписал Путин.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении нового правительства. Документ опубликован на сайте Кремля. «Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей», — говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля. Согласно документу, правительству поручено привести свои акты в соответствие с новыми положениями и представить предложения по изменению актов президента РФ. Указанные изменения вступают в силу немедленно после официального опубликования. После инаугурации президента РФ правительство ушло в отставку. 10 мая Госдума утвердила Михаила Мишустина председателем правительства России, указ об этом подписал Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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