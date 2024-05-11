Путин исключил пост вице-премьера в новом правительстве

«Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей», — говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Кремля. Отмечается, что в состав войдут: один первый заместитель председателя правительства РФ, заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе и заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства страны.
Ранее Путин подписал указ об утверждении нового правительства. Согласно документу, правительству поручено привести свои акты в соответствие с новыми положениями и представить предложения по изменению актов президента РФ.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В составе нового правительства не будет вице-премьера — главы Минпромторга. Это следует из указа президента России Владимира Путина. «Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей», — говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Кремля. Отмечается, что в состав войдут: один первый заместитель председателя правительства РФ, заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе и заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства страны. Ранее Путин подписал указ об утверждении нового правительства. Согласно документу, правительству поручено привести свои акты в соответствие с новыми положениями и представить предложения по изменению актов президента РФ.