Политика Власть Путин исключил пост вице-премьера в новом правительстве 11 мая 2024 в 16:33 Размер текста - 17 + Владимир Путин утвердил структуру нового правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 В составе нового правительства не будет вице-премьера — главы Минпромторга. Это следует из указа президента России Владимира Путина. Новость по теме Какие перестановки ожидаются в новом правительстве: прогнозы «Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей», — говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Кремля. Отмечается, что в состав войдут: один первый заместитель председателя правительства РФ, заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе и заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства страны. Ранее Путин подписал указ об утверждении нового правительства. Согласно документу, правительству поручено привести свои акты в соответствие с новыми положениями и представить предложения по изменению актов президента РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В составе нового правительства не будет вице-премьера — главы Минпромторга. Это следует из указа президента России Владимира Путина. «Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей», — говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Кремля. Отмечается, что в состав войдут: один первый заместитель председателя правительства РФ, заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе и заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства страны. Ранее Путин подписал указ об утверждении нового правительства. Согласно документу, правительству поручено привести свои акты в соответствие с новыми положениями и представить предложения по изменению актов президента РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям