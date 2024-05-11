Путин исключил пост вице-премьера в новом правительстве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин утвердил структуру нового правительства Фото:
новость из сюжета
Смена правительства в России-2024

В составе нового правительства не будет вице-премьера — главы Минпромторга. Это следует из указа президента России Владимира Путина.

Новость по теме
Какие перестановки ожидаются в новом правительстве: прогнозы

«Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей», — говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Кремля. Отмечается, что в состав войдут: один первый заместитель председателя правительства РФ, заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе и заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства страны.

Ранее Путин подписал указ об утверждении нового правительства. Согласно документу, правительству поручено привести свои акты в соответствие с новыми положениями и представить предложения по изменению актов президента РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В составе нового правительства не будет вице-премьера — главы Минпромторга. Это следует из указа президента России Владимира Путина. «Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей», — говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Кремля. Отмечается, что в состав войдут: один первый заместитель председателя правительства РФ, заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе и заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства страны. Ранее Путин подписал указ об утверждении нового правительства. Согласно документу, правительству поручено привести свои акты в соответствие с новыми положениями и представить предложения по изменению актов президента РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...