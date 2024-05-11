На Украине назвали Харьков проблемой для ВСУ

Генерал ВСУ Кривонос: у Украины будут проблемы при обороне Харькова

11 мая 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

Сергей Кривонос заявил, что Харьков стратегически значим для ВСУ Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ будут сталкиваться со сложностями во время обороны Харькова. Об этом сообщил отставной украинский генерал Сергей Кривонос. Он подчеркнул важность логистики для успешной обороны города. «Если мы не обеспечим нормальную логистику, это (оборона населенного пункта. — прим. URA.RU) будет проблематично для нас. Поэтому Харьков — это проблема», — заявил Кривонос в эфире украинского youtube-канала «Прямой». Новость по теме Военкор раскрыл новую тактику России по продвижению в Харькове Он отметил, что осада крупного города может быть более выгодной стратегией, чем прямой штурм. Кривонос подчеркнул стратегическую значимость Харькова и необходимость тщательной подготовки к его обороне. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Харьковской области, передает телеканал 360. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что армия РФ должна взять Харьков, который граничит с Луганской областью, и Одессу в мае 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ будут сталкиваться со сложностями во время обороны Харькова. Об этом сообщил отставной украинский генерал Сергей Кривонос. Он подчеркнул важность логистики для успешной обороны города. «Если мы не обеспечим нормальную логистику, это (оборона населенного пункта. — прим. URA.RU) будет проблематично для нас. Поэтому Харьков — это проблема», — заявил Кривонос в эфире украинского youtube-канала «Прямой». Он отметил, что осада крупного города может быть более выгодной стратегией, чем прямой штурм. Кривонос подчеркнул стратегическую значимость Харькова и необходимость тщательной подготовки к его обороне. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Харьковской области, передает телеканал 360. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что армия РФ должна взять Харьков, который граничит с Луганской областью, и Одессу в мае 2024 года.