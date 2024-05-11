Уволенному представителю ВСУ за три недели нашли новую должность

Депутат Рады Гончаренко*: Гуменюк возвращается на службу в ВСУ

11 мая 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

Алексей Гончаренко* сообщил, что возвращение Натальи Гуменюк в ВСУ плохо отразится на коммуникационной стратегии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-представитель оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк, которую ранее уволили из-за скандала с препятствованием работе СМИ, возвращается на службу в ВСУ. Об этом заявил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). По его словам, она получила новую должность, связанную с коммуникациями. «Наталья будет либо главой, либо замом по коммуникациям», — сообщил Гончаренко. Заявление опубликовано в telegram-канале. Он подчеркнул, что Гуменюк назначена на должность в том же оперативном командовании, откуда ее уволили. Гончаренко выразил опасения, что такое назначение может негативно отразиться на коммуникационной стратегии ВСУ. Гуменюк была отстранена от должности 19 апреля после коллективного обращения журналистов к парламентскому комитету по свободе слова, где они требовали ее увольнения за создание препятствий в работе СМИ. Слухи об ее увольнении появились еще в декабре 2023 года. Однако Гуменюк сразу же опровергла заявления о своей отставке. *Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-представитель оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк, которую ранее уволили из-за скандала с препятствованием работе СМИ, возвращается на службу в ВСУ. Об этом заявил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). По его словам, она получила новую должность, связанную с коммуникациями. «Наталья будет либо главой, либо замом по коммуникациям», — сообщил Гончаренко. Заявление опубликовано в telegram-канале. Он подчеркнул, что Гуменюк назначена на должность в том же оперативном командовании, откуда ее уволили. Гончаренко выразил опасения, что такое назначение может негативно отразиться на коммуникационной стратегии ВСУ. Гуменюк была отстранена от должности 19 апреля после коллективного обращения журналистов к парламентскому комитету по свободе слова, где они требовали ее увольнения за создание препятствий в работе СМИ. Слухи об ее увольнении появились еще в декабре 2023 года. Однако Гуменюк сразу же опровергла заявления о своей отставке. *Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов