Жителей ЯНАО пугают мигранты

11 мая 2024 в 19:50 Размер текста - 17 +

В ЯНАО растет приток мигрантов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей ЯНАО в 2024 году больше всего пугают мигранты. Такие данные привела коммуникационная компания КРОС в рамках исследования «Национальный индекс тревожностей». «Третьей тревожностью, вызвавшей у жителей столицы максимальную озабоченность, стали мигранты. Также по этому поводу серьезно переживали петербуржцы, новосибирцы и белгородцы», — передает данные исследования «Коммерсант». На десятом месте в этом списке стоят жители ЯНАО, которых также пугают мигранты. Во время исследования были проанализированы главные страхи жителей каждого субъекта РФ. Анализировались данные за первые месяцы 2024 года. По данным УМВД России по региону, приток трудовых мигрантов на территорию Ямала растет. За это время их количество составило 20 947 человек. Однако за три месяца суды округа вынесли 68 постановлений об административном выдворении иностранцев и лиц без гражданства за пределы России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей ЯНАО в 2024 году больше всего пугают мигранты. Такие данные привела коммуникационная компания КРОС в рамках исследования «Национальный индекс тревожностей». «Третьей тревожностью, вызвавшей у жителей столицы максимальную озабоченность, стали мигранты. Также по этому поводу серьезно переживали петербуржцы, новосибирцы и белгородцы», — передает данные исследования «Коммерсант». На десятом месте в этом списке стоят жители ЯНАО, которых также пугают мигранты. Во время исследования были проанализированы главные страхи жителей каждого субъекта РФ. Анализировались данные за первые месяцы 2024 года. По данным УМВД России по региону, приток трудовых мигрантов на территорию Ямала растет. За это время их количество составило 20 947 человек. Однако за три месяца суды округа вынесли 68 постановлений об административном выдворении иностранцев и лиц без гражданства за пределы России.