Мигранты в ЯНАО рассказали, почему не могут выехать на родину

Из-за вечного безденежья мигранты в ЯНАО не могут выехать домой

08 мая 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Мигранты в ЯНАО жалуются на безденежье и просят оставить их в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU За три месяца 2024 года суды округа вынесли 68 постановлений об административном выдворении иностранцев и лиц без гражданства за пределы России. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в УМВД России по ЯНАО. Агентство URA.RU выяснило причины, по которым трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья нарушают режим пребывания в РФ и не выезжают домой своевременно, а также узнало количество выявленных нарушений. Причины выдворения за пределы России Как следует из судебных постановлений, размещенных на сайтах судов округа, трудовые мигранты вынуждены покидать пределы России, потому что нарушают сроки пребывания на территории нашей страны. Как правило, нарушители миграционного законодательства признают свою вину, но находят множество причин для того, чтобы оправдать себя и, по возможности, остаться в России. Так, в ходе разбирательства в горсуде Нового Уренгоя гражданин Таджикистана Саид пояснил, что семь лет работает в России, в том числе на Ямале, просит не выдворять из страны, готов оплатить штраф — родственники уже отправили ему деньги. Гражданин Азербайджана Акиф вовремя не выехал домой, так как не было денег. Все заработанное он отправляет домой. «Билет стоит 150 000 рублей, а у него на иждивении находится супруга, которая проживает в Азербайджане», — приводятся в судебном акты аргументы нарушителя. Гражданка Республики Таджикистан Угулой пояснила, что на ее иждивении находится ребенок-инвалид, за которым требуется постоянный уход. На родине врачи ребенку не помогут, а в России ему оказывают должное лечение. В семье есть еще двое детей. Не все иностранцы подвергаются принудительному выдворению. Некоторым судьи назначают штраф в размере 40 тысяч рублей. Те же, кто все-таки должен уехать, направляются в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России в Сургуте, а затем уже покидают страну. Сколько мигрантов нарушают режим пребывания в России «За три месяца 2024 года судебными органами вынесено 68 постановлений об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации (за аналогичный период прошлого года — 69)», — рассказал корреспонденту URA.RU заместитель начальника окружной полиции Игорь Романюк. Таким образом, количество выдворенных мигрантов в ЯНАО относительно стабильно. Если ориентироваться на судебную практику округа прошлого года, то можно сделать выводы, что в течение года численность выдворенных мигрантов вырастет в разы. По данным статистики окружного Управления Судебного департамента, в 2023 году районные и городские суды рассмотрели 795 заявлений полиции о нарушении режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства в РФ. Это 23% от общего числа рассмотренных дел об административных правонарушениях. «Административным наказаниям подвергнуты 713 мигрантов. Из них штраф назначен 645 лицам», — сообщается в аналитике департамента. Миграционный приток на территорию округа хоть и незначительно, но вырос. По словам собеседника агентства, число иностранных граждан и лиц без гражданства, поставленных на миграционный учет за три месяца 2024 года, составило 20 947 человек. Это на 691 человека больше, чем за тот же период 2023 года. Кроме этого, власти ЯНАО не исключают возможности введения ограничений в отношении мигрантов, работающих в такси на территории округа. Как отмечалось ранее, замгубернатора Сергей Климентьев считает, что мусульмане внесли свой вклад в противодействие нацизму в зоне проведения СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За три месяца 2024 года суды округа вынесли 68 постановлений об административном выдворении иностранцев и лиц без гражданства за пределы России. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в УМВД России по ЯНАО. Агентство URA.RU выяснило причины, по которым трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья нарушают режим пребывания в РФ и не выезжают домой своевременно, а также узнало количество выявленных нарушений. Как следует из судебных постановлений, размещенных на сайтах судов округа, трудовые мигранты вынуждены покидать пределы России, потому что нарушают сроки пребывания на территории нашей страны. Как правило, нарушители миграционного законодательства признают свою вину, но находят множество причин для того, чтобы оправдать себя и, по возможности, остаться в России. Так, в ходе разбирательства в горсуде Нового Уренгоя гражданин Таджикистана Саид пояснил, что семь лет работает в России, в том числе на Ямале, просит не выдворять из страны, готов оплатить штраф — родственники уже отправили ему деньги. Гражданин Азербайджана Акиф вовремя не выехал домой, так как не было денег. Все заработанное он отправляет домой. Гражданка Республики Таджикистан Угулой пояснила, что на ее иждивении находится ребенок-инвалид, за которым требуется постоянный уход. На родине врачи ребенку не помогут, а в России ему оказывают должное лечение. В семье есть еще двое детей. Не все иностранцы подвергаются принудительному выдворению. Некоторым судьи назначают штраф в размере 40 тысяч рублей. Те же, кто все-таки должен уехать, направляются в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России в Сургуте, а затем уже покидают страну. «За три месяца 2024 года судебными органами вынесено 68 постановлений об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации (за аналогичный период прошлого года — 69)», — рассказал корреспонденту URA.RU заместитель начальника окружной полиции Игорь Романюк. Таким образом, количество выдворенных мигрантов в ЯНАО относительно стабильно. Если ориентироваться на судебную практику округа прошлого года, то можно сделать выводы, что в течение года численность выдворенных мигрантов вырастет в разы. По данным статистики окружного Управления Судебного департамента, в 2023 году районные и городские суды рассмотрели 795 заявлений полиции о нарушении режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства в РФ. Это 23% от общего числа рассмотренных дел об административных правонарушениях. Миграционный приток на территорию округа хоть и незначительно, но вырос. По словам собеседника агентства, число иностранных граждан и лиц без гражданства, поставленных на миграционный учет за три месяца 2024 года, составило 20 947 человек. Это на 691 человека больше, чем за тот же период 2023 года. Кроме этого, власти ЯНАО не исключают возможности введения ограничений в отношении мигрантов, работающих в такси на территории округа. Как отмечалось ранее, замгубернатора Сергей Климентьев считает, что мусульмане внесли свой вклад в противодействие нацизму в зоне проведения СВО.