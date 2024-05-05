В ЯНАО назвали страну, из которой в округ прибывает больше всего мигрантов

Наибольшее количество мигрантов на Ямал приезжает из Узбекистана

06 мая 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

Приток трудовых мигрантов на территорию Ямала растет. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из Республики Узбекистан за три месяца 2024 года в ЯНАО прибыли 7925 человек, из Таджикистана — вдвое меньше. Приток трудовых мигрантов на территорию Ямала растет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в УМВД России по ЯНАО. «За три месяца 2024 года в органах внутренних дел округа на миграционный учет поставлены 7925 граждан из Республики Узбекистан — (в 2023 году — 8174 человек), из Республики Таджикистан — 3635 граждан (в 2023 году — 3524 человека). Вырос поток мигрантов из Кыргызстана с 2667 до 3408 человек и из Республики Беларусь — с 2352 до 2592 граждан. И, наоборот, стало меньше въезжать на Ямал рабочих из Казахстана — поток снизился на 263 мигранта и составил 1344 человека», — сообщил агентству заместитель начальника окружной полиции Игорь Романюк. Миграционный приток на территорию округа хоть и незначительно, но вырос. По словам Игоря Романюка, число иностранных граждан и лиц без гражданства, поставленных на миграционный учет за три месяца 2024 года, составило 20 947 человек. Это на 691 человека больше, чем за тот же период 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что социокультурную адаптацию мигрантов обсуждали в Надыме рамках круглого стола с руководителями мусульманских общин Ямала. Также сообщалось, что ноябрьская полиция выявила 23 нарушения, допущенных иностранными гражданами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из Республики Узбекистан за три месяца 2024 года в ЯНАО прибыли 7925 человек, из Таджикистана — вдвое меньше. Приток трудовых мигрантов на территорию Ямала растет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в УМВД России по ЯНАО. «За три месяца 2024 года в органах внутренних дел округа на миграционный учет поставлены 7925 граждан из Республики Узбекистан — (в 2023 году — 8174 человек), из Республики Таджикистан — 3635 граждан (в 2023 году — 3524 человека). Вырос поток мигрантов из Кыргызстана с 2667 до 3408 человек и из Республики Беларусь — с 2352 до 2592 граждан. И, наоборот, стало меньше въезжать на Ямал рабочих из Казахстана — поток снизился на 263 мигранта и составил 1344 человека», — сообщил агентству заместитель начальника окружной полиции Игорь Романюк. Миграционный приток на территорию округа хоть и незначительно, но вырос. По словам Игоря Романюка, число иностранных граждан и лиц без гражданства, поставленных на миграционный учет за три месяца 2024 года, составило 20 947 человек. Это на 691 человека больше, чем за тот же период 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что социокультурную адаптацию мигрантов обсуждали в Надыме рамках круглого стола с руководителями мусульманских общин Ямала. Также сообщалось, что ноябрьская полиция выявила 23 нарушения, допущенных иностранными гражданами.