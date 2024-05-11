В США назвали причину постоянных отказов Украины от переговоров с Россией

Нуланд: Украина не может начать переговоры с Россией из-за слабости

11 мая 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

Виктория Нуланд сообщила, что возвращение Крыма в состав Украины зависит только от ее народа Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не обладает достаточной силой для начала переговоров с Россией о прекращении вооруженного конфликта. Об этом заявила экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. «Тогда они (киевский режим в 2022 — прим. URA.RU) не находились в достаточной сильной позиции. Они и сейчас недостаточно сильны», — заявила Нуланд в беседе с Politico , отвечая на вопрос о возможности мирных переговоров между Киевом и Москвой в прошлом году. По словам Нуланд, любая мирная договоренность, которая могла бы быть достигнута в 2022 году или настоящем времени, основывалась бы на нежелании России идти на уступки по территориальным вопросам. Она отметила, что такая сделка считалась бы неустойчивой. Кроме того, относительно возможности возвращения Крыма в состав Украины, Нуланд уклончиво ответила, что это будет зависеть от украинского народа. Хотя ранее американские должностные лица не исключали такой возможности. В марте 2014 года Крым был присоединен к России после проведения референдума. Большинство жителей Крыма и Севастополя на референдуме выразили поддержку идее вхождения в состав России. Украина продолжает рассматривать Крым как временно оккупированную территорию, позицию которой поддерживает большинство западных стран. В ответ на это российское руководство утверждает, что решение о воссоединении было принято жителями полуострова демократическим путем, в соответствии с нормами международного права и уставными принципами ООН. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности Крыма является «окончательно закрытым». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина не обладает достаточной силой для начала переговоров с Россией о прекращении вооруженного конфликта. Об этом заявила экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. «Тогда они (киевский режим в 2022 — прим. URA.RU) не находились в достаточной сильной позиции. Они и сейчас недостаточно сильны», — заявила Нуланд в беседе с Politico, отвечая на вопрос о возможности мирных переговоров между Киевом и Москвой в прошлом году. По словам Нуланд, любая мирная договоренность, которая могла бы быть достигнута в 2022 году или настоящем времени, основывалась бы на нежелании России идти на уступки по территориальным вопросам. Она отметила, что такая сделка считалась бы неустойчивой. Кроме того, относительно возможности возвращения Крыма в состав Украины, Нуланд уклончиво ответила, что это будет зависеть от украинского народа. Хотя ранее американские должностные лица не исключали такой возможности. В марте 2014 года Крым был присоединен к России после проведения референдума. Большинство жителей Крыма и Севастополя на референдуме выразили поддержку идее вхождения в состав России. Украина продолжает рассматривать Крым как временно оккупированную территорию, позицию которой поддерживает большинство западных стран. В ответ на это российское руководство утверждает, что решение о воссоединении было принято жителями полуострова демократическим путем, в соответствии с нормами международного права и уставными принципами ООН. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности Крыма является «окончательно закрытым».