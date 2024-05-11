11 мая 2024

Спасатель группы быстрого реагирования рассказал, как доставали людей из Мойки

Спасатель Авдеев: первые минуты после падения автобуса в Мойку стали решающими
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Спасатели-водолазы достали пассажиров из утонувшего автобуса в Санкт-Петербурге в течение нескольких минут Фото:
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Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере

Пассажиров автобуса, упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге, начали доставать из воды в течение семи минут после происшествия, рассказал спасатель-судоводитель Филипп Авдеев. Находящихся без сознания пострадавших разместили на катерах водолазы, где начали проводить реанимационные действия.

«Первые семь минут после падения автобуса в реку Мойку стали решающими для людей. Первыми из воды выбрались водитель автобуса и один из пассажиров, всех остальных достали водолазы — они находились без сознания. Пострадавших разместили на катерах», — цитирует РБК судоводителя служебного катера группы быстрого реагирования ООО «Безопасность судоходства» Филиппа Авдеева.

Он также отметил, что помощь оказывали и члены экипажей экскурсионных теплоходов. Одновременно из воды доставали людей, которые первыми пришли на помощь пассажирам утонувшего автобуса.

Ранее стало известно, в качестве подозреваемого задержан начальник автоколонны ООО «Такси», организовавшего перевозку людей. ДТП, при котором автобус с пассажирами упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, произошло 10 мая. Погибли семь человек.

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Пассажиров автобуса, упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге, начали доставать из воды в течение семи минут после происшествия, рассказал спасатель-судоводитель Филипп Авдеев. Находящихся без сознания пострадавших разместили на катерах водолазы, где начали проводить реанимационные действия. «Первые семь минут после падения автобуса в реку Мойку стали решающими для людей. Первыми из воды выбрались водитель автобуса и один из пассажиров, всех остальных достали водолазы — они находились без сознания. Пострадавших разместили на катерах», — цитирует РБК судоводителя служебного катера группы быстрого реагирования ООО «Безопасность судоходства» Филиппа Авдеева. Он также отметил, что помощь оказывали и члены экипажей экскурсионных теплоходов. Одновременно из воды доставали людей, которые первыми пришли на помощь пассажирам утонувшего автобуса. Ранее стало известно, в качестве подозреваемого задержан начальник автоколонны ООО «Такси», организовавшего перевозку людей. ДТП, при котором автобус с пассажирами упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, произошло 10 мая. Погибли семь человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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