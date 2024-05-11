Спасатель группы быстрого реагирования рассказал, как доставали людей из Мойки

Пассажиров автобуса, упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге, начали доставать из воды в течение семи минут после происшествия, рассказал спасатель-судоводитель Филипп Авдеев. Находящихся без сознания пострадавших разместили на катерах водолазы, где начали проводить реанимационные действия.
«Первые семь минут после падения автобуса в реку Мойку стали решающими для людей. Первыми из воды выбрались водитель автобуса и один из пассажиров, всех остальных достали водолазы — они находились без сознания. Пострадавших разместили на катерах», — цитирует РБК судоводителя служебного катера группы быстрого реагирования ООО «Безопасность судоходства» Филиппа Авдеева.
Он также отметил, что помощь оказывали и члены экипажей экскурсионных теплоходов. Одновременно из воды доставали людей, которые первыми пришли на помощь пассажирам утонувшего автобуса.
Ранее стало известно, в качестве подозреваемого задержан начальник автоколонны ООО «Такси», организовавшего перевозку людей. ДТП, при котором автобус с пассажирами упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, произошло 10 мая. Погибли семь человек.
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