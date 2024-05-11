Главное за ночь о ЧП с утонувшим автобусом в Петербурге: новые жертвы и награды за спасение

Автобус упал с моста в реку Мойку в Петербурге

11 мая 2024 в 06:03 Размер текста - 17 +

В салоне автобуса в момент падения находилось 15 человек Фото: Илья Московец © URA.RU ЧП с пассажирским автобусом произошло в Санкт-Петербурге днем 10 мая. В транспорте находилось 15 человек. Некоторые из них во время падения потеряли сознание. Одному пострадавшему удалось выбраться из тонущего автобуса самостоятельно. Первыми спасать людей бросились очевидцы. Изначально сообщалось о троих погибших, но к вечеру их количество увеличилось до семи человек. Четверо пострадавших находятся в состоянии клинической смерти. URA.RU собрало всю появившуюся информацию о ЧП за ночь. Выросло количество погибших в результате падения автобуса в Мойку Вечером 10 мая в Следственном комитете РФ предоставили уточненную информацию по погибшим в результате падения пассажирского автобуса в реку Мойку в Петербурге. Их количество увеличилось до семи человек. На момент ДТП в транспортном средстве находилось 15 человек. Пострадавший рассказал, как выбрался из утонувшего в Петербурге автобуса Житель Санкт-Петербурга Александр Тверитнев, который находился в пассажирском автобусе, упавшем в реку Мойку, рассказал, как смог выбраться наружу. Мужчина прислонялся к потолку, чтобы собрать остатки воздуха и двигался по поручням, но потерял сознание. Затем он увидел резкий свет и почувствовал, что его вытаскивают из автобуса. По словам мужчины, его спасли «дагестанцы». Реакция Госдумы на ЧП Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник после трагического ДТП в Санкт-Петербурге заявил, что автобусные компании должны контролировать усталость водителей. Медицинское освидетельствование перед выходом на рейс должны включать не только замер давления и пульса. Необходим расширенный медосмотр, так как транспорт является объектом повышенной опасности. Что получат пострадавшие и семьи погибших Компания-перевозчик «Такси» в чьем ведении находился автобус, упавший в результате ДТП в реку Мойку, возьмет на себя организацию похорон погибших и решение всех сопутствующих задач. Пострадавшие также получат от компании необходимую помощь, сообщает РИА Новости . Заместитель генерального директора по перевозкам компании «Такси» Роман Юренев сообщил, что все пассажиры застрахованы. Семьи погибших и пострадавших получат соответствующие выплаты. Для выяснения причин происшествия уже сняты записи с видеокамер, а следствие продолжает работу с документацией, предоставленной компанией. Причиной ДТП стало столкновение автобуса и легкового автомобиля. Водитель пассажирского транспорта не справился с управлением при повороте и в итоге пробил опору моста, упав в воду. В настоящее время он задержан. Следователи возбудили два уголовных дела по данному ЧП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ЧП с пассажирским автобусом произошло в Санкт-Петербурге днем 10 мая. В транспорте находилось 15 человек. Некоторые из них во время падения потеряли сознание. Одному пострадавшему удалось выбраться из тонущего автобуса самостоятельно. Первыми спасать людей бросились очевидцы. Изначально сообщалось о троих погибших, но к вечеру их количество увеличилось до семи человек. Четверо пострадавших находятся в состоянии клинической смерти. URA.RU собрало всю появившуюся информацию о ЧП за ночь. Вечером 10 мая в Следственном комитете РФ предоставили уточненную информацию по погибшим в результате падения пассажирского автобуса в реку Мойку в Петербурге. Их количество увеличилось до семи человек. На момент ДТП в транспортном средстве находилось 15 человек. Житель Санкт-Петербурга Александр Тверитнев, который находился в пассажирском автобусе, упавшем в реку Мойку, рассказал, как смог выбраться наружу. Мужчина прислонялся к потолку, чтобы собрать остатки воздуха и двигался по поручням, но потерял сознание. Затем он увидел резкий свет и почувствовал, что его вытаскивают из автобуса. По словам мужчины, его спасли «дагестанцы». Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник после трагического ДТП в Санкт-Петербурге заявил, что автобусные компании должны контролировать усталость водителей. Медицинское освидетельствование перед выходом на рейс должны включать не только замер давления и пульса. Необходим расширенный медосмотр, так как транспорт является объектом повышенной опасности. Компания-перевозчик «Такси» в чьем ведении находился автобус, упавший в результате ДТП в реку Мойку, возьмет на себя организацию похорон погибших и решение всех сопутствующих задач. Пострадавшие также получат от компании необходимую помощь, сообщает РИА Новости. Заместитель генерального директора по перевозкам компании «Такси» Роман Юренев сообщил, что все пассажиры застрахованы. Семьи погибших и пострадавших получат соответствующие выплаты. Для выяснения причин происшествия уже сняты записи с видеокамер, а следствие продолжает работу с документацией, предоставленной компанией. Причиной ДТП стало столкновение автобуса и легкового автомобиля. Водитель пассажирского транспорта не справился с управлением при повороте и в итоге пробил опору моста, упав в воду. В настоящее время он задержан. Следователи возбудили два уголовных дела по данному ЧП.