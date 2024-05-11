11 мая 2024

Участницу «Евровидения» от Израиля Голан внесли в базу «Миротворец»

© Служба новостей «URA.RU»
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Евровидение 2, евровидение
Эден Голан обвинили в нарушении государственной границы Украины Фото:

Участницу международного песенного конкурса «Евровидение» Эден Голан, представляющую Израиль, внесли в базу «Миротворец». Об этом сообщается на сайте базы.

«Эден Голан внесена в базу сайта. Она обвиняется в нарушении государственной границы Украины и нарушении других украинских законов. Также певица участвовала в антиукраинских мероприятиях», — пишет издание «Национальная служба новостей» со ссылкой на базу.

Эден Голан прожила большую часть жизни в России. В РФ она сделала себе творческую карьеру, участвуя в детском музыкальном конкурсе, выступая на различных мероприятиях и посещая Крым.

В день полуфинала в шведском городе Мальме, где проходит конкурс, состоялась масштабная антиизраильская акция протеста. Участие в ней приняла и известная активистка Грета Тунберг. Несмотря на это, Израиль получил достаточно голосов для продолжения борьбы в конкурсе. Ранее организаторы подтвердили участие Израиля в «Евровидении-2024».

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Участницу международного песенного конкурса «Евровидение» Эден Голан, представляющую Израиль, внесли в базу «Миротворец». Об этом сообщается на сайте базы. «Эден Голан внесена в базу сайта. Она обвиняется в нарушении государственной границы Украины и нарушении других украинских законов. Также певица участвовала в антиукраинских мероприятиях», — пишет издание «Национальная служба новостей» со ссылкой на базу. Эден Голан прожила большую часть жизни в России. В РФ она сделала себе творческую карьеру, участвуя в детском музыкальном конкурсе, выступая на различных мероприятиях и посещая Крым. В день полуфинала в шведском городе Мальме, где проходит конкурс, состоялась масштабная антиизраильская акция протеста. Участие в ней приняла и известная активистка Грета Тунберг. Несмотря на это, Израиль получил достаточно голосов для продолжения борьбы в конкурсе. Ранее организаторы подтвердили участие Израиля в «Евровидении-2024».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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