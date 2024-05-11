Участницу «Евровидения» от Израиля Голан внесли в базу «Миротворец»

12 мая 2024 в 00:38 Размер текста - 17 +

Эден Голан обвинили в нарушении государственной границы Украины Фото: сайт конкурса Евровидение/Thomas Hanses Участницу международного песенного конкурса «Евровидение» Эден Голан, представляющую Израиль, внесли в базу «Миротворец». Об этом сообщается на сайте базы. «Эден Голан внесена в базу сайта. Она обвиняется в нарушении государственной границы Украины и нарушении других украинских законов. Также певица участвовала в антиукраинских мероприятиях», — пишет издание «Национальная служба новостей» со ссылкой на базу. Эден Голан прожила большую часть жизни в России. В РФ она сделала себе творческую карьеру, участвуя в детском музыкальном конкурсе, выступая на различных мероприятиях и посещая Крым. В день полуфинала в шведском городе Мальме, где проходит конкурс, состоялась масштабная антиизраильская акция протеста. Участие в ней приняла и известная активистка Грета Тунберг. Несмотря на это, Израиль получил достаточно голосов для продолжения борьбы в конкурсе. Ранее организаторы подтвердили участие Израиля в «Евровидении-2024». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участницу международного песенного конкурса «Евровидение» Эден Голан, представляющую Израиль, внесли в базу «Миротворец». Об этом сообщается на сайте базы. «Эден Голан внесена в базу сайта. Она обвиняется в нарушении государственной границы Украины и нарушении других украинских законов. Также певица участвовала в антиукраинских мероприятиях», — пишет издание «Национальная служба новостей» со ссылкой на базу. Эден Голан прожила большую часть жизни в России. В РФ она сделала себе творческую карьеру, участвуя в детском музыкальном конкурсе, выступая на различных мероприятиях и посещая Крым. В день полуфинала в шведском городе Мальме, где проходит конкурс, состоялась масштабная антиизраильская акция протеста. Участие в ней приняла и известная активистка Грета Тунберг. Несмотря на это, Израиль получил достаточно голосов для продолжения борьбы в конкурсе. Ранее организаторы подтвердили участие Израиля в «Евровидении-2024».