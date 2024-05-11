Вдова Окуджавы извинилась за программу концерта, из которой пропал Ургант

12 мая 2024 в 02:18 Размер текста - 17 +

Выступление Урганта значилось в первоначальной афише мероприятия Фото: Анна Майорова © URA.RU Вдова барда Булата Окуджавы Ольга извинилась перед зрителями в начале концерта, посвященному 100-летию со дня рождения знаменитого музыканта. Причиной стали изменения в афише мероприятия буквально за несколько дней. Планировалось выступление шоумена Ивана Урганта, но затем его отменили. «В этом году я вышла для того, чтобы принести вам глубочайшие извинения за изменения нашей афиши. Поверьте, для нас, устроителей этого вечера, это был такой же шок, как и для вас. И вдобавок это было достаточно поздно сделано. Мы получили эти известия 7 и 8 мая», — передает подробности портал MSK1.RU. Из афиши также исключили выступление артистки Елены Кореневой. «Первый канал» перестал показывать шоу «Вечерний Ургант», объяснив это изменениями в сетке вещания. В феврале 2022 года телеведущая и журналист Ксения Собчак говорила о том, что программу закроют. Позже сам Ургант сообщил, что вместе с семьей уехал в Израиль. В марте во время церемонии прощания с народным артистом РФ, худруком Театра сатиры Александром Ширвиндтом, он заявил журналистам, что не покидал Россию. О возможном возвращении шоу Урганта на телеэкраны осенью сообщает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вдова барда Булата Окуджавы Ольга извинилась перед зрителями в начале концерта, посвященному 100-летию со дня рождения знаменитого музыканта. Причиной стали изменения в афише мероприятия буквально за несколько дней. Планировалось выступление шоумена Ивана Урганта, но затем его отменили. «В этом году я вышла для того, чтобы принести вам глубочайшие извинения за изменения нашей афиши. Поверьте, для нас, устроителей этого вечера, это был такой же шок, как и для вас. И вдобавок это было достаточно поздно сделано. Мы получили эти известия 7 и 8 мая», — передает подробности портал MSK1.RU. Из афиши также исключили выступление артистки Елены Кореневой. «Первый канал» перестал показывать шоу «Вечерний Ургант», объяснив это изменениями в сетке вещания. В феврале 2022 года телеведущая и журналист Ксения Собчак говорила о том, что программу закроют. Позже сам Ургант сообщил, что вместе с семьей уехал в Израиль. В марте во время церемонии прощания с народным артистом РФ, худруком Театра сатиры Александром Ширвиндтом, он заявил журналистам, что не покидал Россию. О возможном возвращении шоу Урганта на телеэкраны осенью сообщает телеканал 360.