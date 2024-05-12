Задержан начальник автоколонны, чей автобус упал в Мойку: что ему предъявляют

По делу о падении автобуса в Мойку задержан начальник компании-перевозчика

12 мая 2024 в 06:46 Размер текста - 17 +

Руководитель фирмы-перевозчика подозревается в нарушении прав сотрудников Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере Руководителя автоколонны ООО «Такси», которая перевозила людей на автобусе, упавшем 10 мая с моста в Санкт-Петербурге, задержали в день происшествия. По данным следствия, водителю упавшего в реку автобуса не дали времени для отдыха перед выходом на рейс. URA.RU выяснило подробности резонансного дела. Водителю автобуса несколько дней не предоставляли отдых В качестве подозреваемого задержан начальник автоколонны ООО «Такси», организовавшего перевозку людей. По данным следствия, водитель автобуса до трагического инцидента на Мойке несколько дней не отдыхал. В соответствии с должностной инструкцией обязанности по контролю за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей, возлагались на начальника автоколонны ООО «Такси». Об этом сообщил СК РФ по Санкт-Петербургу. В ведомстве продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по статье 238 УК РФ (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Как доставали людей из Мойки Пассажиров автобуса, упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге, начали доставать из воды в течение семи минут после происшествия. Об этом рассказал спасатель-судоводитель Филипп Авдеев. Первыми из воды выбрались водитель автобуса и один из пассажиров, всех остальных достали водолазы — они находились без сознания. Пострадавших разместили на катерах и начали проводить реанимационные действия. Помощь оказывали и члены экипажей экскурсионных теплоходов. Одновременно из воды доставали людей, которые первыми пришли на помощь пассажирам утонувшего автобуса. В утонувшем в Мойке автобусе выжил только один пассажир Предварительно среди выживших в смертельном ДТП на реке Мойке остались только водитель автобуса №262 и 56-летний мужчина, доставленный в противошоковую палату городской больницы №26. Остальные пострадавшие скончались, об этом 11 мая стало известно «Фонтанке». Среди них был профессор Балтийского государственного технического университета имени Устинова Алексей Храмов, передает RT. В пресс-службе вуза рассказали, что Храмов преподавал семь дисциплин, в том числе «Анатомию и физиологию центральной нервной системы», «Защиту в чрезвычайных ситуациях», «Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности». Храмов являлся доктором медицинских наук. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководителя автоколонны ООО «Такси», которая перевозила людей на автобусе, упавшем 10 мая с моста в Санкт-Петербурге, задержали в день происшествия. По данным следствия, водителю упавшего в реку автобуса не дали времени для отдыха перед выходом на рейс. URA.RU выяснило подробности резонансного дела. В качестве подозреваемого задержан начальник автоколонны ООО «Такси», организовавшего перевозку людей. По данным следствия, водитель автобуса до трагического инцидента на Мойке несколько дней не отдыхал. В соответствии с должностной инструкцией обязанности по контролю за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей, возлагались на начальника автоколонны ООО «Такси». Об этом сообщил СК РФ по Санкт-Петербургу. В ведомстве продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по статье 238 УК РФ (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Пассажиров автобуса, упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге, начали доставать из воды в течение семи минут после происшествия. Об этом рассказал спасатель-судоводитель Филипп Авдеев. Первыми из воды выбрались водитель автобуса и один из пассажиров, всех остальных достали водолазы — они находились без сознания. Пострадавших разместили на катерах и начали проводить реанимационные действия. Помощь оказывали и члены экипажей экскурсионных теплоходов. Одновременно из воды доставали людей, которые первыми пришли на помощь пассажирам утонувшего автобуса. Предварительно среди выживших в смертельном ДТП на реке Мойке остались только водитель автобуса №262 и 56-летний мужчина, доставленный в противошоковую палату городской больницы №26. Остальные пострадавшие скончались, об этом 11 мая стало известно «Фонтанке». Среди них был профессор Балтийского государственного технического университета имени Устинова Алексей Храмов, передает RT. В пресс-службе вуза рассказали, что Храмов преподавал семь дисциплин, в том числе «Анатомию и физиологию центральной нервной системы», «Защиту в чрезвычайных ситуациях», «Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности». Храмов являлся доктором медицинских наук.