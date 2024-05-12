Под Санкт-Петербургом пьяные школьники, угоняя от полиции, съехали в реку

В Ленинградской области пятеро школьников съехали на автомобиле в реку

12 мая 2024 в 13:12 Размер текста - 17 +

Двое человек погибли в ходе происшествия, уточнили в УМВД Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ленинградской области автомобиль Skoda съехал в реку. Внутри находились пятеро подростков в состоянии алкогольного опьянения. Двое человек погибли. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «В ходе осмотра местности сотрудники полиции обнаружили двоих подростков 14 и 16 лет, выбравшихся из реки на берег. Как оказалось, они были пассажирами Skoda. Водитель иномарки не справился с управлением и упал в реку. Кроме спасшихся, в автомобиле находились еще трое школьников 14-16 лет, в том числе 15-летний водитель», — говорится в сообщении. Отмечается, что двое человек не смогли выбраться из реки, их тела выловили из воды позже. Еще один из находившихся в машине скрылся с места происшествия. Сами несовершеннолетние находились в состоянии алкогольного опьянения. В пресс-службе уточнили, что падение в воду автомобиля с подростками произошло в тот момент, когда те пытались скрыться от полиции. Школьники двигались с превышением скорости. В настоящий момент проводится проверка происшествия. Устанавливается, как водитель смог заполучить транспортное средство, а также проходит проверка с целью выявить, кто продал школьникам алкоголь. Накануне также сообщалось, что в Санкт-Петербурге водитель пассажирского автобуса при перевозке людей упал с моста в реку Мойку. Трое человек, находившиеся в салоне, погибли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ленинградской области автомобиль Skoda съехал в реку. Внутри находились пятеро подростков в состоянии алкогольного опьянения. Двое человек погибли. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «В ходе осмотра местности сотрудники полиции обнаружили двоих подростков 14 и 16 лет, выбравшихся из реки на берег. Как оказалось, они были пассажирами Skoda. Водитель иномарки не справился с управлением и упал в реку. Кроме спасшихся, в автомобиле находились еще трое школьников 14-16 лет, в том числе 15-летний водитель», — говорится в сообщении. Отмечается, что двое человек не смогли выбраться из реки, их тела выловили из воды позже. Еще один из находившихся в машине скрылся с места происшествия. Сами несовершеннолетние находились в состоянии алкогольного опьянения. В пресс-службе уточнили, что падение в воду автомобиля с подростками произошло в тот момент, когда те пытались скрыться от полиции. Школьники двигались с превышением скорости. В настоящий момент проводится проверка происшествия. Устанавливается, как водитель смог заполучить транспортное средство, а также проходит проверка с целью выявить, кто продал школьникам алкоголь. Накануне также сообщалось, что в Санкт-Петербурге водитель пассажирского автобуса при перевозке людей упал с моста в реку Мойку. Трое человек, находившиеся в салоне, погибли.