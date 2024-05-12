12 мая 2024

Бойцы курганского командира угнали у ВСУ танк Т-72, переданный Польшей. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, нато, т-72, польша, танк,  stock
Бойцы ВС РФ захватили у ВСУ польский танк Фото:
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Военнослужащие танкового батальона, которым командует курганский боец с позывным «Горыныч», захватили у ВСУ танк Т-72. Техника была передана Украине польской армией. Об этом командир рассказал корреспонденту URA.RU.

«Из-под носа у ВСУ по минному полю вытащили танк Т-72. Он состоял на вооружении польской армии и был передан Украине», — сообщил военный.

Ранее URA.RU писало, что танковый батальон курганского командира Горыныча захватил натовскую бронемашину за Авдеевкой. По словам военнослужащего, бронетранспортер М113 из США планируют после ремонта планируют использовать против ВСУ.

Бойцы батальона курганского командира Горыныча захватили польский танк, переданный ВСУ
Бойцы батальона курганского командира Горыныча захватили польский танк, переданный ВСУ

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Военнослужащие танкового батальона, которым командует курганский боец с позывным «Горыныч», захватили у ВСУ танк Т-72. Техника была передана Украине польской армией. Об этом командир рассказал корреспонденту URA.RU. «Из-под носа у ВСУ по минному полю вытащили танк Т-72. Он состоял на вооружении польской армии и был передан Украине», — сообщил военный. Ранее URA.RU писало, что танковый батальон курганского командира Горыныча захватил натовскую бронемашину за Авдеевкой. По словам военнослужащего, бронетранспортер М113 из США планируют после ремонта планируют использовать против ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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