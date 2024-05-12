Бойцы курганского командира угнали у ВСУ танк Т-72, переданный Польшей. Фото, видео

13 мая 2024 в 11:04 Размер текста - 17 +

Бойцы ВС РФ захватили у ВСУ польский танк Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие танкового батальона, которым командует курганский боец с позывным «Горыныч», захватили у ВСУ танк Т-72. Техника была передана Украине польской армией. Об этом командир рассказал корреспонденту URA.RU. «Из-под носа у ВСУ по минному полю вытащили танк Т-72. Он состоял на вооружении польской армии и был передан Украине», — сообщил военный. Ранее URA.RU писало, что танковый батальон курганского командира Горыныча захватил натовскую бронемашину за Авдеевкой. По словам военнослужащего, бронетранспортер М113 из США планируют после ремонта планируют использовать против ВСУ. Бойцы батальона курганского командира Горыныча захватили польский танк, переданный ВСУ Фото военнослужащего Горыныча Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащие танкового батальона, которым командует курганский боец с позывным «Горыныч», захватили у ВСУ танк Т-72. Техника была передана Украине польской армией. Об этом командир рассказал корреспонденту URA.RU. «Из-под носа у ВСУ по минному полю вытащили танк Т-72. Он состоял на вооружении польской армии и был передан Украине», — сообщил военный. Ранее URA.RU писало, что танковый батальон курганского командира Горыныча захватил натовскую бронемашину за Авдеевкой. По словам военнослужащего, бронетранспортер М113 из США планируют после ремонта планируют использовать против ВСУ.