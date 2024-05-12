Госдума поддержала всех кандидатов в члены правительства

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Госдума. Клипарт "Государственная Дума". Москва, госдума, государственная дума
Заключительное утверждение кандидатов в кабмин запланировано на 13 и 14 мая, заявил Александр Жуков Фото:
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Все комитеты нижней палаты российского парламента единогласно поддержали представленные кандидатуры членов нового кабинета министров. Об этом рассказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

«Все комитеты Госдумы поддержали предложенные кандидатуры членов кабинета министров», — передает слова Жукова РИА Новости. Он добавил, что заключительное утверждение кандидатур запланировано на пленарных заседаниях 13 и 14 мая.

Кандидаты на посты вице-премьеров и министров 12 мая проходят согласование в профильных комитетах Государственной Думы. Ранее комитет по промышленности и торговле одобрил кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого заместителя председателя правительства.

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Все комитеты нижней палаты российского парламента единогласно поддержали представленные кандидатуры членов нового кабинета министров. Об этом рассказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. «Все комитеты Госдумы поддержали предложенные кандидатуры членов кабинета министров», — передает слова Жукова РИА Новости. Он добавил, что заключительное утверждение кандидатур запланировано на пленарных заседаниях 13 и 14 мая. Кандидаты на посты вице-премьеров и министров 12 мая проходят согласование в профильных комитетах Государственной Думы. Ранее комитет по промышленности и торговле одобрил кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого заместителя председателя правительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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