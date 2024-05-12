Госдума поддержала всех кандидатов в члены правительства

12 мая 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

Заключительное утверждение кандидатов в кабмин запланировано на 13 и 14 мая, заявил Александр Жуков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Все комитеты нижней палаты российского парламента единогласно поддержали представленные кандидатуры членов нового кабинета министров. Об этом рассказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. «Все комитеты Госдумы поддержали предложенные кандидатуры членов кабинета министров», — передает слова Жукова РИА Новости. Он добавил, что заключительное утверждение кандидатур запланировано на пленарных заседаниях 13 и 14 мая. Кандидаты на посты вице-премьеров и министров 12 мая проходят согласование в профильных комитетах Государственной Думы. Ранее комитет по промышленности и торговле одобрил кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого заместителя председателя правительства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Все комитеты нижней палаты российского парламента единогласно поддержали представленные кандидатуры членов нового кабинета министров. Об этом рассказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. «Все комитеты Госдумы поддержали предложенные кандидатуры членов кабинета министров», — передает слова Жукова РИА Новости. Он добавил, что заключительное утверждение кандидатур запланировано на пленарных заседаниях 13 и 14 мая. Кандидаты на посты вице-премьеров и министров 12 мая проходят согласование в профильных комитетах Государственной Думы. Ранее комитет по промышленности и торговле одобрил кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого заместителя председателя правительства.