Госдума поддержала всех кандидатов в члены правительства

Все комитеты нижней палаты российского парламента единогласно поддержали представленные кандидатуры членов нового кабинета министров. Об этом рассказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
«Все комитеты Госдумы поддержали предложенные кандидатуры членов кабинета министров», — передает слова Жукова РИА Новости. Он добавил, что заключительное утверждение кандидатур запланировано на пленарных заседаниях 13 и 14 мая.
Кандидаты на посты вице-премьеров и министров 12 мая проходят согласование в профильных комитетах Государственной Думы. Ранее комитет по промышленности и торговле одобрил кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого заместителя председателя правительства.
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